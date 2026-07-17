Taxista arrebata mochila a pasajera y escapa; ocurrió en Durango

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo luego de descender de un taxi en la colonia Del Maestro, donde presuntamente el conductor le arrebató su mochila antes de retirarse del lugar.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas del jueves, cuando Nila Córdoba solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias para informar sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la versión de la afectada, los hechos se registraron sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura de la prolongación 5 de Febrero, donde descendió de la unidad del servicio público.

La denunciante señaló que, al momento de bajar del vehículo, el conductor presuntamente tomó su mochila y emprendió la marcha, impidiéndole recuperarla antes de alejarse del sitio.

La mujer proporcionó las características del automóvil involucrado, indicando que se trataba de un taxi blanco con verde, con placas de circulación A-253-DYV, información que fue difundida a las corporaciones de seguridad para su localización.

Elementos policiacos acudieron al lugar para entrevistarse con la afectada y recabar los datos necesarios para integrar el reporte correspondiente, además de iniciar la búsqueda de la unidad señalada.

El caso quedó en manos de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para ubicar al conductor y esclarecer los hechos, además de exhortar a la afectada a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.