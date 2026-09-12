Taxista asalta a adulta mayor en Ciudad San Isidro; le quitó la cartera y la obligó a bajar

Una mujer de la tercera edad fue víctima de un presunto robo con violencia la tarde del viernes, luego de que el conductor de un taxi supuestamente la despojara de su cartera y posteriormente la obligara a bajar de la unidad.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas del 11 de septiembre, en las inmediaciones de la calle Romero y Eucalipto Sur, en el fraccionamiento Ciudad San Isidro, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la adulta mayor viajaba como pasajera en un vehículo del servicio público cuando presuntamente fue sorprendida por el propio conductor.

La afectada señaló que el taxista le quitó su cartera, en cuyo interior llevaba aproximadamente 10 mil pesos en efectivo, además de diversos documentos personales.

Posteriormente, el conductor presuntamente bajó por la fuerza a la mujer de la unidad y se retiró del lugar, por lo que el caso fue comunicado al número de emergencias para solicitar la presencia de las autoridades.

Como característica para tratar de ubicar al presunto responsable, se informó que conducía un taxi de colores blanco y rojo, mientras que al momento de los hechos vestía una playera a rayas.

Elementos de seguridad recabaron los primeros datos relacionados con el atraco, mientras que la afectada fue orientada para presentar la denuncia correspondiente y permitir que se inicien las investigaciones para tratar de identificar y localizar al conductor señalado.