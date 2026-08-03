Taxista creyó haber pasado un bordo, pero halló a un hombre sin vida debajo del vehículo en Durango

Un hombre sin identificar perdió la vida la noche de este domingo en la ciudad de Durango, luego de que su cuerpo fuera localizado debajo de un taxi en calles de la Zona Centro, situación que movilizó a corporaciones de emergencia y de seguridad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas, cuando el conductor de un vehículo del servicio público circulaba por la calle Dolores del Río y, al pasar a la altura de la plazuela Baca Ortiz, sintió un fuerte golpe en la parte inferior de la unidad.

El chofer pensó en un primer momento que había pasado sobre un bordo, por lo que avanzó apenas un metro más antes de detener la marcha para revisar qué había ocurrido.

Al descender e inspeccionar la parte baja del automóvil, descubrió el cuerpo de una persona, por lo que pidió a la pasajera que viajaba con él que verificara la situación mientras ella realizaba el reporte al número de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron para controlar la circulación y resguardar el lugar, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Durango inició las diligencias correspondientes.

El conductor del taxi, identificado como Josafatt, de 36 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones y se establezcan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El cuerpo del fallecido permanece en calidad de no identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, así como para realizar los procedimientos que permitan establecer su identidad y la causa precisa del deceso.