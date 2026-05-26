Taxista de la CTM es golpeado durante violento asalto en gasolinera de Durango

Un trabajador del volante perteneciente a la CTM fue víctima de un violento asalto la noche del lunes en una gasolinera ubicada en el fraccionamiento Residencial Santa Teresa, en la ciudad de Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 19:00 horas, cuando José Gil informó que su padre había sido agredido durante un robo mientras se encontraba en una estación de servicio localizada sobre avenida Circuito Interior, casi esquina con bulevar Hermila Galindo Acosta.

De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se desempeña como taxista y presuntamente fue interceptada por varios individuos, quienes lo golpearon para despojarlo de sus pertenencias.

Tras la agresión, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención prehospitalaria al conductor, quien presentó una fuerte crisis nerviosa y entró en estado de shock debido a la violencia del ataque.

Debido a su condición, el lesionado fue trasladado de inmediato a la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Hasta el momento se desconoce cuántos sujetos participaron en el asalto, así como si portaban algún tipo de arma al momento de cometer la agresión.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para recabar datos e iniciar las investigaciones correspondientes en torno a este hecho delictivo.

Las autoridades trabajan en la integración del reporte y en la búsqueda de los presuntos responsables, mientras se espera que la víctima pueda rendir su declaración una vez que su estado de salud lo permita.