Taxista sigue a motociclista tras robarle el celular y termina siendo asaltado otra vez en Durango

Un trabajador del volante fue víctima de un robo con violencia la tarde del viernes, luego de que un motociclista presuntamente le arrebató su teléfono celular y posteriormente lo despojó del dinero que llevaba, hecho que se registró en calles de la ciudad de Durango.

Los hechos comenzaron aproximadamente a las 15:30 horas, cuando Jesús Chavira Nevares circulaba a bordo de su vehículo por el bulevar José María Patoni y, en determinado momento, un motociclista se colocó a un costado de la unidad.

Según la información recopilada, el desconocido utilizaba un casco negro con estampados de diferentes colores y, aprovechando la cercanía con el automóvil, presuntamente le arrebató al conductor un teléfono celular marca ZTE, de color negro.

Tras apoderarse del aparato, el motociclista emprendió la huida, por lo que el afectado decidió seguirlo con la intención de recuperar su teléfono y logró alcanzarlo posteriormente en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II y la calle Simón Bolívar.

En ese punto, en lugar de recuperar sus pertenencias, el taxista habría sido agredido por el motociclista, quien además le quitó aproximadamente 70 pesos en monedas que llevaba como cambio para realizar su trabajo.

El hecho fue reportado al número de emergencias, lo que generó la intervención de elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron a la colonia José Revueltas para entrevistarse con el afectado y obtener las características del presunto responsable.

Luego de tomar conocimiento del caso, los agentes orientaron al trabajador del volante para que acudiera ante la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente por el robo con violencia y así continuar con las investigaciones para tratar de identificar al motociclista.