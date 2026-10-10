¿Te acuerdas de 'La caída de Edgar'? El protagonista del famoso video viral se casa 20 años después

A dos décadas de haberse convertido en uno de los primeros fenómenos virales de internet en México, Edgardo Martínez, mejor conocido como Edgar, vuelve a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez por un acontecimiento completamente diferente,su boda

El regiomontano de 32 años alcanzó la fama cuando apenas era un niño, luego de que un video grabado durante unas vacaciones familiares mostrara el momento en que uno de sus acompañantes lo hizo caer de un tronco hacia un arroyo.

La grabación, conocida como La caída de Edgar, se convirtió en uno de los contenidos más populares de los primeros años de YouTube en México.

La noticia de su matrimonio despertó nostalgia entre los internautas que crecieron viendo el video y que todavía recuerdan las expresiones que lo hicieron famoso.

Del accidente al éxito

El video original fue publicado en mayo de 2006 y muestra a Edgar intentando cruzar un arroyo mientras camina sobre un tronco. Durante el recorrido, uno de sus acompañantes comienza a moverlo para provocar que pierda el equilibrio , mientras el niño intenta evitar caer al agua.

La grabación ocurrió durante unas vacaciones de Semana Santa en San Carlos, una pequeña comunidad de Nuevo León donde vivían sus abuelos. Según ha relatado el propio Edgar, su primo Raúl acostumbraba grabar las actividades familiares para posteriormente mostrarlas a sus parientes.

En aquella ocasión, los niños pretendían recrear una escena de piratas, razón por la que Edgar llevaba un palo que utilizaba como espada. Sin embargo, la situación terminó convirtiéndose en un momento inesperado que rápidamente trascendió el ámbito familiar.

Originalmente, sus familiares consideraron enviar las imágenes a un programa de televisión, pero finalmente decidieron publicarlas en YouTube, plataforma que apenas comenzaba a popularizarse.

Aunque Edgar ha reconocido que durante un tiempo enfrentó burlas en la escuela debido a la grabación , con el paso de los años el episodio terminó convirtiéndose en una referencia de la cultura digital mexicana.

La viralidad del video

Actualmente, el video original supera los 90 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como uno de los contenidos más recordados de los primeros años de la plataforma.

Su próxima boda representa un nuevo capítulo en la vida de quien pasó de ser un niño conocido por una caída accidental a un adulto que está por formar una familia, mientras aquella grabación continúa circulando entre distintas generaciones de usuarios de internet.