¿Te espían en el hotel? Así puedes buscar cámaras ocultas con tu celular

Llegar a un hotel o alojamiento temporal suele marcar el comienzo de unas vacaciones o un viaje de trabajo. Sin embargo, antes de abrir la maleta, una revisión rápida de la habitación podría ayudar a detectar objetos fuera de lugar y proteger la privacidad de los huéspedes.

En redes sociales circula un método que promete localizar cámaras ocultas utilizando únicamente el teléfono celular. Aunque la técnica tiene fundamento y puede descubrir ciertos dispositivos, no garantiza que una habitación esté libre de equipos de grabación.

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¿Cómo revisar la habitación?

El primer paso consiste en realizar una inspección visual, especialmente en objetos colocados frente a la cama, el baño o las áreas utilizadas para cambiarse de ropa.

Entre los lugares que conviene revisar se encuentran:

Detectores de humo.

Relojes despertadores.

Cargadores y adaptadores USB.

Enchufes y extensiones eléctricas.

Marcos, espejos y adornos.

Rejillas de ventilación.

Lámparas, televisores y dispositivos electrónicos.

Los pequeños orificios, cables inexplicables o aparatos ubicados en posiciones extrañas pueden justificar una revisión más cuidadosa.

También puede apagarse la luz y dirigir la linterna del celular hacia los objetos sospechosos. El cristal de una lente podría devolver un pequeño reflejo al recibir iluminación directa, aunque otros materiales también pueden producir destellos similares.

El “truco” de la cámara del celular

Algunas cámaras ocultas utilizan luces infrarrojas para grabar en la oscuridad. Estas emisiones no son visibles para el ojo humano, pero ciertos teléfonos pueden mostrarlas en la pantalla como puntos blancos, violetas o rojizos.

Para comprobar si el celular detecta luz infrarroja, se puede apuntar un control remoto hacia su cámara y presionar alguno de sus botones. Si aparece un destello en la pantalla, esa cámara podría servir para una revisión preliminar.

Después se deben apagar las luces, cerrar las cortinas, abrir la cámara sin utilizar el flash y recorrer lentamente la habitación.

Sin embargo, el procedimiento tiene limitaciones: algunos teléfonos incorporan filtros que bloquean la luz infrarroja y no todas las cámaras ocultas emplean esta tecnología. Otras pueden grabar directamente en una memoria interna sin emitir luces ni conectarse al wifi.

Por ello, no encontrar puntos luminosos no demuestra que la habitación esté libre de cámaras.

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¿Qué hacer si encuentras algo sospechoso?

Lo recomendable es no desmontar ni manipular el aparato. Primero hay que retirarse de la habitación, colocarse en un lugar seguro y documentar su ubicación mediante fotografías o video, siempre que hacerlo no implique exponerse.

Después se debe llamar al 911 y comunicar el hallazgo a la administración del hotel o a la plataforma mediante la cual se realizó la reservación. En alojamientos de Airbnb, las cámaras y dispositivos de grabación instalados dentro de la propiedad están prohibidos, incluso si fueron informados previamente.

Las aplicaciones que aseguran detectar cualquier cámara tampoco son infalibles: pueden confundir aparatos comunes con dispositivos de vigilancia o pasar por alto equipos que graban sin conectarse a la misma red. El teléfono ayuda a realizar una primera revisión, pero no sustituye una inspección profesional.