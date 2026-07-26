¿Te gusta la actuación? Abren casting en Durango para un cortometraje; buscan hombres y mujeres

Si alguna vez has querido aparecer en una producción audiovisual o ya tienes experiencia frente a las cámaras, ¡esta puede ser una buena oportunidad para ti! En Durango se abrió un nuevo casting para seleccionar a los actores que formarán parte de un cortometraje, por lo que ya comenzó la búsqueda de talento local.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con características específicas para interpretar a seis personajes dentro de la historia.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la trama o las fechas de grabación, el anuncio ha despertado interés entre quienes buscan incursionar en el mundo de la actuación.

¿Qué perfiles están buscando?

De acuerdo con el cartel del casting, la producción busca cubrir seis personajes.

Para Jonas se solicita un hombre de entre 25 y 35 años, de buena condición física y estatura alta.

En el caso de Eddy, se requiere un hombre de entre 30 y 40 años, de complexión corpulenta; la barba es opcional y no representa un requisito indispensable.

También se busca a una mujer de entre 20 y 25 años para interpretar a Prudence, personaje que deberá tener estatura pequeña y ojos grandes.

La convocatoria incluye además el personaje de Rambo, para el que se requiere un hombre con cabello medio o largo, estatura media y cuerpo delgado o atlético.

Por otra parte, para interpretar al Sr. Wilson buscan a un hombre de entre 65 y 80 años con cabello canoso, mientras que para el personaje de Doña Ramona se solicita una mujer de entre 50 y 65 años de estatura media.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deberán enviar una fotografía de rostro y otra de cuerpo completo, además de un enlace a su demo reel en caso de contar con uno.

Toda la información deberá enviarse al correo electrónico [email protected].

Hasta el momento no se ha informado una fecha límite para enviar el material ni el lugar donde se realizarán las audiciones.

La participación será sin remuneración

En el cartel se especifica que la participación en este cortometraje no será remunerada, por lo que quienes resulten seleccionados no recibirán un pago económico por formar parte del proyecto.

A pesar de esto, este tipo de convocatorias suele atraer a actores y actrices locales, así como a personas que buscan sumar experiencia, ampliar su portafolio o participar en nuevas producciones cinematográficas que se desarrollan en Durango.