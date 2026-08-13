¿Te gustan los gatos? Esta hermosa isla europea te ofrece hospedaje gratis a cambio de cuidarlos

¿Imaginas despertar en una paradisíaca isla, pasar parte del día rodeado de gatos y tener hospedaje y comidas cubiertas? ¡Pues esta posiblidad existe!

Se trata de Syros, una isla del mar Egeo, donde la organización Syros Cats busca voluntarios que quieran dedicar parte de su estancia al cuidado de felinos rescatados y callejeros.

El programa contempla estancias de al menos un mes y está dirigido a personas que disfruten trabajar con animales y que tengan la disposición para involucrarse en las tareas cotidianas de un refugio.

La propuesta puede sonar como unas vacaciones, pero hay una condición importante: no se trata de hospedaje gratuito sin responsabilidades. Quienes sean seleccionados deberán colaborar aproximadamente cinco horas al día, cinco días a la semana.

Así puedes vivir en Syros mientras ayudas a los gatos

Syros Cats funciona bajo una especie de intercambio de voluntariado. La organización proporciona alojamiento, desayuno y servicios básicos, mientras los participantes colaboran directamente en el cuidado de los animales.

El hospedaje se realiza actualmente en una casa compartida. Cada voluntario cuenta con su propia habitación, pero debe compartir espacios como la cocina, el baño y las áreas comunes con otros participantes.

La organización señala que suele recibir voluntarios provenientes de diferentes partes del mundo, por lo que también es importante tener capacidad para convivir con otras personas.

La estancia mínima es de un mes y quienes puedan permanecer durante más tiempo tienen prioridad.

¿Qué tendrás que hacer durante cinco horas al día?

La jornada puede comenzar alrededor de las 8:00 de la mañana y extenderse hasta las 13:00 horas. Entre las actividades se encuentra alimentar a los gatos que están bajo cuidado de la organización, atender a los animales con necesidades especiales y colocar comida para ejemplares que viven en las calles y playas de la isla.

También hay que limpiar los areneros, recoger recipientes de comida, lavar platos y mantener en condiciones adecuadas los espacios donde permanecen los felinos.

Los voluntarios pueden participar además en tareas relacionadas con medicamentos o limpieza de animales que requieren atención especial, siempre siguiendo las indicaciones del equipo.

Y sí, también existe la mejor parte del trabajo: jugar y socializar con gatos, especialmente con aquellos que necesitan acostumbrarse al contacto humano antes de encontrar un hogar.

¿Qué gastos corren por tu cuenta?

Aunque el hospedaje está incluido, el viaje no es completamente gratis.

Los voluntarios deben pagar su traslado hasta Grecia y posteriormente llegar por sus propios medios a la isla de Syros. También tienen que cubrir la alimentación que no esté incluida en el programa, así como sus gastos personales.

La organización recomienda contar con seguro de viaje cuando no se tiene cobertura sanitaria de la Unión Europea.

Además, quienes viajen con un pasaporte de un país que no pertenece a la Unión Europea deben considerar las reglas del espacio Schengen. Se permite una estancia máxima de 90 días dentro de un periodo de seis meses en el conjunto de la zona.

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