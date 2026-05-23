¿Te pueden impedir salir de México? Esto es lo que debes tener en tu pasaporte

En los últimos días ha circulado información que ha generado preocupación entre viajeros mexicanos y extranjeros, la supuesta prohibición para salir del país si no se cumple con ciertos “trámites” en el pasaporte .

Sin embargo, la clave no está en nuevos requisitos extraordinarios, sino en cumplir con las condiciones básicas del documento de viaje.

No hay una prohibición general, pero sí reglas claras

Contrario a lo que se ha difundido en redes sociales, no existe una medida general que impida salir de México. La SRE mantiene que los pasaportes tradicionales siguen siendo válidos siempre que estén vigentes y en buen estado.

Lo que sí es una realidad es que las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el abordaje o la salida del país si el documento no cumple con requisitos básicos, como vigencia adecuada, integridad física o documentación complementaria (visas o permisos).

La vigencia del pasaporte, el punto clave

Uno de los aspectos más importantes para cualquier viajero es la vigencia del pasaporte. La recomendación general es contar con al menos seis meses de validez antes de la fecha de viaje, ya que muchos países lo exigen como condición de entrada.

Además, el documento debe estar en buenas condiciones, sin daños, alteraciones o información ilegible. Estos factores, más que un nuevo trámite obligatorio, son los que realmente pueden impedir que una persona salga del país sin contratiempos.

Otras restricciones reales que sí pueden aplicar

Aunque no existe una prohibición general ligada a un “nuevo trámite” del pasaporte, sí hay situaciones legales específicas que pueden impedir la salida del país. Por ejemplo, personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueden enfrentar restricciones migratorias hasta cumplir con sus responsabilidades.

Esto demuestra que las limitaciones no dependen de cambios en el formato del pasaporte, sino de disposiciones legales particulares o del incumplimiento de requisitos migratorios.

Información viral vs realidad

El caso evidencia cómo la desinformación puede generar confusión entre los ciudadanos. La implementación del pasaporte electrónico en México ha sido progresiva y busca mejorar la seguridad y agilizar procesos, pero no invalida automáticamente documentos anteriores ni impone restricciones generalizadas.