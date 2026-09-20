¿Te pueden vaciar la cuenta sin entrar a tu app bancaria? Condusef alerta por malware

Un mensaje de texto, un correo aparentemente legítimo o incluso una aplicación instalada por error pueden convertirse en la puerta de entrada para que delincuentes obtengan acceso a información bancaria y realicen operaciones sin autorización.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron una alerta preventiva ante la identificación de intentos recientes de fraude relacionados con programas maliciosos o malware instalados en teléfonos celulares y otros dispositivos.

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¿Cómo pueden entrar a tu cuenta?

A diferencia de otros fraudes en los que la víctima entrega directamente sus contraseñas, el malware busca infiltrarse en el dispositivo para capturar claves, interceptar códigos de verificación o incluso tomar control del teléfono.

Una vez comprometido el equipo, los delincuentes pueden intentar utilizar las credenciales legítimas del usuario para realizar transferencias u otras operaciones no autorizadas.

De acuerdo con Condusef, existen distintas formas de operar, entre ellas aplicaciones o archivos comprometidos, herramientas de control remoto y sistemas que superponen pantallas falsas sobre aplicaciones legítimas.

Esto también puede dificultar que una operación fraudulenta sea identificada inmediatamente, pues el atacante puede operar desde el propio dispositivo o entorno digital de la víctima.

El fraude puede comenzar fuera de la aplicación del banco

Uno de los puntos en los que hace énfasis la autoridad financiera es que el ataque no necesariamente comienza dentro de la aplicación bancaria.

Puede iniciar con algo tan cotidiano como recibir un SMS, correo electrónico, llamada o mensaje con un enlace que busca convencer al usuario de descargar una aplicación, abrir un archivo o proporcionar información.

Días antes de la alerta sobre malware, Condusef ya había advertido específicamente sobre aplicaciones descargadas mediante enlaces enviados por SMS, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales.

La recomendación es no instalar ninguna aplicación financiera desde una liga recibida por estos medios, aunque el mensaje aparentemente provenga de un banco.

¿Cómo saber si tu celular podría estar comprometido?

Entre las señales que deben levantar sospechas se encuentran mensajes que buscan generar urgencia, solicitudes inesperadas de contraseñas, NIP o códigos de verificación, así como instrucciones para instalar programas o permitir acceso remoto al teléfono.

También deben considerarse cambios inusuales en el funcionamiento del dispositivo, especialmente después de descargar algún archivo o aplicación de procedencia desconocida.

Para reducir el riesgo, Condusef recomienda mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, descargar programas únicamente desde tiendas oficiales, no proporcionar códigos de seguridad y evitar instalar herramientas de control remoto a petición de desconocidos.

También aconseja activar las alertas de movimientos de las cuentas bancarias y revisar periódicamente las operaciones realizadas.

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¿Qué hacer si sospechas que entraron a tu celular?

Si notas una operación bancaria que no reconoces o sospechas que el teléfono fue comprometido, la recomendación es actuar inmediatamente.

Condusef aconseja detener cualquier operación en curso, desconectar el dispositivo de internet y comunicarse con el banco mediante sus canales oficiales.

Las contraseñas deberán cambiarse desde otro dispositivo que sea seguro y no desde el teléfono posiblemente infectado.

Además, si recibes una supuesta alerta de tu banco, evita utilizar números telefónicos o enlaces incluidos en el propio mensaje. Lo recomendable es abrir directamente la aplicación oficial o comunicarse al número que aparece al reverso de la tarjeta.

La advertencia cobra especial importancia porque un fraude bancario ya no necesariamente requiere que una persona entregue voluntariamente todos sus datos: comprometer el dispositivo desde el cual realiza sus operaciones puede abrir otra vía para intentar acceder a ellos.