¿Te siguen los guardias en las tiendas? Profeco advierte sobre discriminación por tu apariencia

Entras a una tienda, recorres los pasillos y notas que un guardia sigue cada uno de tus movimientos. Cambias de sección y continúa detrás de ti. La escena puede resultar incómoda, especialmente cuando el trato es distinto al que reciben los demás clientes.

La vigilancia en los comercios tiene límites. Tratar a una persona como sospechosa por su tono de piel, origen o forma de vestir puede constituir discriminación, una práctica sobre la que advirtió el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

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¿Cuándo la vigilancia se convierte en discriminación?

El señalamiento se refiere al llamado perfilamiento racial, que ocurre cuando características como el origen o el tono de piel se utilizan para decidir a quién seguir, interrogar o interceptar, sin una conducta que justifique ese trato.

La apariencia y la vestimenta también pueden convertirse en motivos de un trato discriminatorio. El problema aparece cuando se presupone que alguien representa un riesgo únicamente por cómo luce.

De acuerdo con lo expresado por el procurador, estas situaciones pueden comenzar con un seguimiento dentro del establecimiento y escalar a cuestionamientos o revisiones injustificadas. La presencia de un guardia, por sí sola, no demuestra discriminación; deben considerarse las circunstancias y los motivos del trato.

¿Qué dice la ley sobre seleccionar clientes?

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe negar o condicionar bienes y servicios por motivos discriminatorios.

También establece límites a la selección de clientela y al uso del derecho de admisión. Contempla excepciones relacionadas con la seguridad o tranquilidad del establecimiento, o sustentadas en otras disposiciones legales.

Estas obligaciones son de aplicación nacional, por lo que también corresponden a los establecimientos de Durango.

¿La tienda responde por lo que hace su guardia?

Sí. El artículo 9 contempla la responsabilidad administrativa del proveedor por actos de sus colaboradores, incluidos vigilantes y guardias, que vulneren los derechos del consumidor.

Además, el artículo 10 prohíbe acciones contra la libertad, seguridad o integridad de los clientes bajo pretexto de revisarlos o investigar. Cuando existe un delito en flagrancia, señala que el presunto infractor debe ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente.

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¿Dónde presentar una queja?

Si consideras que recibiste un trato discriminatorio en un comercio, puedes solicitar orientación a Profeco para conocer cómo presentar tu queja o denuncia.

En Durango, el directorio oficial de enero de 2026 registra el teléfono 618 825 3324, con extensiones 56900 y 56916, para la Oficina de Defensa del Consumidor. También puedes llamar gratuitamente al 800 468 8722, Teléfono del Consumidor, para recibir asesoría y solicitar una cita.

Por el posible acto de discriminación, puedes acudir además al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al 800 543 0033. Sus servicios son gratuitos.

Para documentar el caso, conserva el nombre y la ubicación del negocio, la fecha, la hora, una descripción de lo ocurrido y, si existen, testimonios o evidencia. Cada autoridad revisará los hechos dentro de sus atribuciones.