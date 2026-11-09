Tecnología accesible para comercios de Durango: cobrar con lo que ya tienes

Tecnología accesible es la que un comercio puede adoptar con el dinero, el tiempo y los conocimientos que ya tiene a mano. No exige remodelar el local ni contratar a un especialista, y tampoco obliga a cambiar la forma de trabajar de un día para otro. Se mide por una sola pregunta: si mañana a las nueve el negocio abre, ¿esa herramienta lo ayuda a vender o le agrega un problema?

Con ese criterio conviene mirar el cobro, que es donde muchos comercios pequeños sienten primero la presión de sus clientes. Cada vez más personas llevan poco efectivo, y quien atiende un mostrador lo nota cuando alguien pregunta si puede pagar con el teléfono y recibe un gesto de duda por respuesta.

El punto de partida: qué se tiene y qué se necesita

Antes de comprar nada, vale hacer un inventario sencillo. Un teléfono con internet, una cuenta a nombre del titular del negocio y un cuaderno donde anotar las ventas ya forman una base. A partir de ahí se decide qué falta, y muchas veces la respuesta es menos de lo que se supone.

El dueño de un comercio no necesita una solución para todos los escenarios posibles. Necesita resolver los que de verdad se le presentan: cobrar a quien paga con tarjeta, aceptar una transferencia, entregar un comprobante cuando el cliente lo pide. Lo demás puede esperar.

Un caso hipotético para verlo en concreto

Para aterrizar la idea, imaginemos un caso inventado, pensado solo como ejemplo. Rosa tiene una papelería pequeña en un barrio de Durango. Atiende ella sola por las mañanas y su sobrino la reemplaza en la tarde. Vende cuadernos, copias, material escolar y recargas. Hasta ahora solo ha cobrado en efectivo, y varias veces al mes ve salir a un cliente con la compra a medias porque no traía billetes.

Rosa no quiere endeudarse ni comprar equipo que no entiende. Busca algo modesto: cobrar una compra pequeña con tarjeta o con el teléfono sin que eso le cambie el día.

Las opciones, de lo general a lo puntual

Un comercio como el de Rosa tiene tres caminos. El primero es seguir solo con efectivo, que no cuesta nada pero deja ventas en la banqueta. El segundo es recibir transferencias y pagos con código en una cuenta, algo que exige apenas un teléfono y una conexión estable. El tercero es sumar un lector de tarjetas, físico, que se acerca al cliente y registra el cobro.

Entre el segundo y el tercero hay un terreno amplio, y para quien apenas empieza resulta útil conocer qué es el programa de partners de Mercado Pago y cómo aprovecharlo, porque amplía las opciones antes de gastar un peso. Rosa podría empezar por ahí, probar con unas semanas de ventas pequeñas y decidir con datos propios si necesita algo más.

Cada alternativa trae sus costos y condiciones, y esas condiciones cambian según el proveedor y el tipo de cuenta. Por eso conviene pedirlas por escrito y compararlas con calma. Las comisiones por cobro, los plazos para recibir el dinero y los requisitos para abrir la cuenta son tres puntos que se revisan antes de firmar o aceptar términos en una aplicación.

El detalle que casi nadie revisa: el equipo mismo

Si Rosa se decide por un lector físico, aparece otra cuestión, menos vistosa pero decisiva. Un aparato que se queda sin batería a media tarde es un aparato que no cobra. El cliente ya tiene la tarjeta en la mano, la fila avanza y el equipo se apaga.

Cargar el equipo parece un asunto trivial, aunque cada modelo trae sus indicaciones, y antes de elegir uno conviene saber para quién se vende: entender qué es un buyer persona y cómo construirlo ayuda a decidir qué tipo de cobro necesita el cliente. Una rutina fija ayuda: conectarlo al cerrar, revisar el indicador al abrir y tener el cable a la vista.

En la papelería, esa rutina cabe en una nota pegada junto a la caja.

Lo que conviene cuidar al cobrar con tarjeta

Cobrar de manera electrónica no exime de llevar las cuentas. Cada venta que entra por tarjeta o transferencia debería quedar anotada igual que las de efectivo, con fecha, monto y forma de pago. Esa costumbre facilita revisar a fin de mes cuánto se vendió y cuánto llegó a la cuenta después de descuentos.

Conviene pedir al cliente que revise el monto en pantalla antes de pagar y entregarle el comprobante si lo solicita.

Quien factura o declara ingresos tiene obligaciones propias, y las reglas dependen del régimen en el que esté inscrito el negocio. El sitio del SAT es la referencia para consultarlas, y un contador de confianza puede aclarar el caso particular. Rosa, por ejemplo, haría bien en preguntar a quien lleva sus impuestos si los cobros electrónicos cambian algo en su registro.

Una recomendación para empezar

Esta tecnología se estrena con una prueba corta, no con una gran compra.

Mi recomendación concreta es esa: antes de contratar o comprar, haz una lista de las formas de pago que tus clientes te piden con más frecuencia, elige una, pruébala durante cuatro semanas y compara el resultado con lo que anotaste en tu cuaderno. Si la prueba funciona, amplía. Si no, habrás gastado poco y sabrás por qué.