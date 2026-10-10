TEED confirma sanción por irregularidades en recursos de agrupación ciudadana

El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) resolvió tres controversias relacionadas con la fiscalización de recursos, la conservación del registro de un partido político local y los derechos político-electorales de dos regidoras del Ayuntamiento de Poanas.

En uno de los casos, el órgano jurisdiccional confirmó la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) sobre irregularidades detectadas en la fiscalización de los recursos de la agrupación Organización Ciudadana por México, correspondientes al ejercicio 2025. El Tribunal consideró justificadas las medidas impuestas, incluida la reintegración de recursos que no fueron comprobados.

En otro expediente, el TEED confirmó que el Partido Villista cumplió con el número mínimo de personas afiliadas requerido para conservar su registro como partido político local. El Tribunal consideró que los argumentos presentados por el Partido del Trabajo respecto al plazo para corregir inconsistencias no estaban sustentados y descartó también el señalamiento sobre presuntas afiliaciones falsas por falta de elementos probatorios.

El tercer asunto correspondió a dos regidoras del Ayuntamiento de Poanas, quienes cuestionaron su situación dentro del Partido Estatal Renovación. El Tribunal determinó que la controversia debía ser atendida primero por el órgano de justicia interna del partido y no acreditó afectaciones al ejercicio de sus cargos ni elementos suficientes para demostrar violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con ello, el TEED determinó que tampoco procedía ordenar la difusión de un extracto aclaratorio sobre la militancia de las regidoras ni imponer las sanciones solicitadas.