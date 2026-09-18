Temas inéditos de David Bowie salen a la luz en 'The Shel Talmy Recordings'

Más de una década después de su muerte, David Bowie continúa sorprendiendo al mundo. Este viernes vio la luz “The Shel Talmy Recordings”, una colección que rescata algunas de las grabaciones más tempranas de su carrera y que incluye canciones inéditas registradas en 1965, cuando el músico todavía era conocido como Davie Jones.

El lanzamiento ha despertado gran expectativa entre los seguidores del artista británico, ya que ofrece una mirada poco conocida a los años formativos de quien más tarde revolucionaría la música popular con personajes como Ziggy Stardust y el Duque Blanco. La compilación reúne grabaciones realizadas bajo la producción de Shel Talmy , una figura clave del rock británico que trabajó con bandas como The Who y The Kinks.

ANTES DE SER DAVID BOWIE

El álbum funciona como una cápsula del tiempo. Las canciones fueron grabadas cuando Bowie apenas comenzaba a construir su identidad artística y todavía exploraba distintas influencias musicales. En ellas puede escucharse a un joven cantante navegando entre el beat británico, el rhythm and blues y el rock de mediados de los años sesenta.

De acuerdo con la información del lanzamiento, se trata de una de las colecciones más completas de grabaciones realizadas por el artista durante aquella etapa temprana de su carrera.

Además de nuevas remasterizaciones, incorpora demos y una selección de temas que nunca habían sido publicados oficialmente.

EL ATRACTIVO DE LO INÉDITO

Uno de los grandes atractivos de “The Shel Talmy Recordings” es precisamente la inclusión de material nunca antes escuchado. La colección incorpora 10 canciones inéditas que permanecieron guardadas durante más de seis décadas, convirtiéndose en un verdadero tesoro para coleccionistas y admiradores del músico.

Entre los temas recuperados aparecen títulos como “I Want Your Love” y “Certain Woman”, piezas que permiten descubrir facetas desconocidas del artista en una etapa previa a la fama internacional.

Más que simples curiosidades para fanáticos, estas grabaciones muestran el proceso creativo de un músico que todavía estaba definiendo la personalidad artística que lo convertiría en leyenda.

JIMMY PAGE EN LA HISTORIA

La colección también llama la atención por la participación de algunos músicos que posteriormente se convertirían en figuras fundamentales del rock. Entre ellos figura Jimmy Page, futuro fundador de Led Zeppelin, quien colaboró como guitarrista de sesión en algunas de las grabaciones incluidas en este proyecto.

Ese detalle convierte al álbum en un documento histórico para los amantes de la música, al reunir en un mismo momento a dos artistas que años después marcarían el rumbo del rock británico y mundial.

VENTANA HACIA SU ÉXITO

Más que un simple lanzamiento de archivo, “The Shel Talmy Recordings” permite escuchar cómo comenzaba a tomar forma uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Aunque las canciones pertenecen a una etapa previa a sus grandes éxitos, ya dejan entrever la curiosidad musical, la búsqueda constante de nuevos sonidos y la ambición creativa que definirían toda su trayectoria.

Para quienes conocen cada detalle de la carrera de Bowie, el álbum representa una nueva pieza del rompecabezas.

Para las nuevas generaciones, puede ser el momento perfecto para descubrir cómo sonaba un joven músico que todavía no imaginaba que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más fascinantes e innovadoras de la historia de la música popular.

El material ya está disponible en plataformas digitales.