Temporada de lluvias 2026: ¿Cuándo terminará en Durango? Esto dice el SMN y Conagua

Una de las temporadas más demandantes en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue siendo la de lluvias, pues, pese a que se conoce el periodo de duración, es difícil pronosticar cómo estará durante el año.

Este 2026 las precipitaciones iniciaron en mayo y a lo largo de los meses se ha podido observar un incremento considerable en estas, siendo el mes de junio el más lluvioso y con menos calor.

Mientras que julio se posicionó como el que menos tuvo y se generó un ambiente más caluroso, llegando a temperaturas de hasta 45 grados Celsius, de acuerdo a los informes.

Sin embargo, los primeros días de agosto han tenido un comportamiento parecido al de junio y recientemente el monzón mexicano se encuentra sobre el territorio norte, en donde se han presentado lluvias de gran intensidad, algunas acompañadas de granizo, que han dejado inundaciones de consideración.

Aunque para algunos sectores este fenómeno es de gran importancia, también hay quienes esperan que esta temporada termine pronto.

¿Cuándo terminan las lluvias en Durango?

De acuerdo a los pronósticos e información que ha ido compartiendo en el SMN y la Conagua, sí hay una fecha en específico para que concluyan las lluvias y los ciclones en México, incluyendo a Durango.

El calendario oficial marca que para el 30 de noviembre de 2026 estos fenómenos ya no se tengan en el país, aunque no se descarta alguno "fuera de temporada", como ha ocurrido con algunos frentes fríos en estas últimas semanas.

Todo esto dependerá de la transición de dos fenómenos importantes conocidos como "El Niño" y "La Niña" , los cuales alteran de manera significativa la intensidad y ritmo de las lluvias.

Por lo tanto, aún quedarían tres meses y medio de lluvias en la mayoría de los estados de México.

Pronóstico de lluvias para Durango esta semana

Según el pronóstico extendido del SMN, Durango se mantiene con gran probabilidad de lluvias durante el resto de la semana , aunque varía la intensidad de estas.

Durante el miércoles y jueves se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm, mientras que para el viernes se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 mm.

Mientras que el viento podría ir de los 20 a los 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, por lo que piden mantenerse alertas de los pronósticos.