¿Tenemos rumbo?
El mensaje de la presidenta Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de gobierno llegó en un momento particularmente complicado. El balance es híbrido, a pesar de que no se habló de los problemas del país, con la única excepción de la relación con Estados Unidos en materia de aranceles, todos los días nos enteramos de que México atraviesa por una situación difícil. Por supuesto la versión oficial es que todo va muy bien y, en palabras de la presidenta: “Vamos mejor, tenemos rumbo”. Ahora la presidenta recorre el país y lleva el mensaje del 1 de septiembre a todos los estados.
En nuestra cultura política domina la idea de que el informe de gobierno es para dar un mensaje muy optimista, con cifras que apoyan los avances en todas las políticas públicas. Eso de pedir autocrítica o reconocimiento de problemas no pertenece al género de los informes presidenciales. No lo hizo el PRI, ni el PAN y tampoco Morena. Lo que ha cambiado es el ritual, terminó el 1 de septiembre como día del presidente, luego llegaron los días contra el presidente y, al final, nos quedamos con los informes sin presidente. El secretario(a) de Gobernación entrega el informe en el Congreso de la Unión y empieza la glosa del documento. No hay interlocución, ni diálogo entre poderes.
Se pueden repasar las cifras de optimismo oficialista y valorarlas en lo que representan, como el aumento salarial y la renegociación de los créditos de vivienda; se puede considerar que se trató de una mañanera extendida; se pueden resaltar algunos detalles de lo que fue el mensaje político. Entre lo dicho y lo no dicho ¿cuáles pueden ser las claves para el análisis?
La presidenta volvió a señalar que su ubicación y discurso pertenece a la 4T, que sigue adelante con las ideas y los programas que se iniciaron desde 2018. Que no hay separación, ni ruptura, fue su mensaje político de unidad. Si embargo, aquí se pueden ver ciertos matices que brincan con lo que ha pasado en estas semanas y días. Sí en la 4T no hay ruptura, ahora se quieren instalar filtros para construir la credibilidad: por ejemplo, la honestidad en la que se insiste, como condición para dar resultados. Ahí está la estrategia de propaganda que acompañó los spots de este Segundo Informe, pero choca con los casos de corrupción de morenistas impresentables y protegidos.
También llama la atención el papel que le da la presidenta a la recuperación del Estado, una idea muy importante pero ahí queda otro ejemplo que contradice la tesis. La famosa política de austeridad se puede interpretar de una manera diferente, es decir, como un debilitamiento del Estado que ha perdido capacidades y fortalezas. Otro ángulo es el reacomodo del presupuesto, en donde se puede ver ahora en dónde se gasta y en dónde se ha recortado. Las megaobras del sexenio pasado son un barril sin fondo y lo mismo sucede con Pemex. Otra parte central del mensaje es la política de bienestar y los programas sociales, ahí se ha invertido de forma importante. Se trata de una estrategia que conecta el bienestar con estructuras sociales y territoriales que desembocan también en la lógica electoral. Se mencionó la baja en los homicidios dolosos, como un éxito de la estrategia de seguridad, un buen logro, pero ni una palabra sobre desaparecidos que siguen siendo, junto con las extorsiones, el elefante en la sala de la seguridad del país.
Para los varios impresentables de la 4T el mensaje es directo: la autoridad política y moral se construye todos los días, y los que se han dedicado a mantener alianzas con crimen, a hacer negocios a la sombra gubernamental, en suma, a traicionar el proyecto, siguen confiando en la protección e impunidad, con la única limitación de lo que diga y haga Estados Unidos.
El rumbo en el discurso oficial se contrasta con las prácticas de corrupción y abuso de autoridad. No hay ruptura todavía, pero tampoco se ve que haya mucha armonía, ni castigo a los de casa. Hay tensiones todos los días. La soberanía frente a Estados Unidos también se edifica todos los días desde una justicia interna eficiente y con transparencia, pero hasta la fecha no aparece en el escenario...
@AzizNassif