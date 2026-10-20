Hombre tenía varios días fallecido en su casa, en Guadalupe Victoria

Un hombre fue localizado sin vida y en estado de descomposición durante la mañana del domingo 18 de octubre, en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Mi Ranchito, del municipio de Guadalupe Victoria, luego de que una familiar acudió a visitarlo y descubrió que no respondía a sus llamados.

El fallecido fue identificado como Carlos Ceniceros Orona, de 66 años de edad, quien se dedicaba a la agricultura y vivía solo en una vivienda de dicho asentamiento, además de que, según sus familiares, padecía diversas enfermedades crónicas.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 09:00 horas del domingo, una sobrina del hombre llegó hasta su domicilio con la intención de visitarlo, por lo que comenzó a tocar la puerta en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta.

Ante la falta de contestación, la mujer decidió ingresar a la vivienda, donde encontró a su tío tirado en el piso de una de las habitaciones, a un costado de la cama, aparentemente sin signos vitales y con indicios de descomposición, por lo que de inmediato solicitó ayuda mediante una llamada al número de emergencias 911.

Durante la entrevista con las autoridades, la familiar explicó que tenía aproximadamente 22 días sin ver a su tío, quien vivía solo y padecía diabetes e hipertensión arterial, además de presentar dificultades para respirar, agitación frecuente y cansancio, condiciones que habían afectado su estado de salud.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 09:30 horas, por lo que al lugar acudieron agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango, acompañados por personal del Ministerio Público y Servicios Periciales, quienes realizaron la inspección del inmueble y del cuerpo para buscar posibles indicios de violencia.

Finalmente, debido a las condiciones en que fue encontrado, se ordenó el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Durango, donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y determinar si estuvo relacionada con los padecimientos que presentaba.