Termina Festival de Monólogos 'Teatro a Una Sola Voz 2026'

Con la presentación de “Puérpera”, del colectivo Proyecto Ataranto, proveniente de Baja California, concluyó en Durango la XXI edición del Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz 2026”, que durante una semana convirtió al Teatro Victoria en el escenario de destacadas propuestas de teatro unipersonal provenientes de distintos estados del país.

En esta edición participaron compañías de Yucatán, Baja California, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Morelos y Jalisco, con producciones diversas, textos originales y de reciente creación, varios de ellos escritos e interpretados por sus propios autores.

TEATRO DE CALIDAD

Cada puesta en escena destacó por la calidad de su trabajo actoral, así como por el diseño de iluminación, la escenografía, el audio y los recursos escénicos que dieron vida a cada historia. Las funciones estuvieron dirigidas a públicos mayores de 12 y de 18 años, de acuerdo con su clasificación.

A través de las obras “Invierno”, “Nosotros íbamos a cambiar el mundo”, “Felipa. Un relámpago en la oscuridad”, “Hoy tampoco volvió papá” y “Puérpera” , el festival abordó temas como la memoria y la reconciliación con el pasado, el reclutamiento forzado, la violencia familiar, la esclavitud en las haciendas henequeneras de Yucatán, la ausencia paterna y la depresión posparto, propiciando espacios de reflexión y diálogo entre las y los asistentes.

Durante la función de clausura, autoridades culturales de la entidad destacaron que esta edición registró la mayor asistencia desde que el festival se realiza en Durango, reflejo del creciente interés del público por las artes escénicas.

FESTIVAL EN PUERTA

En el marco del cierre también se anunció la realización de la Muestra Estatal de Teatro 2026, por lo que se invitó a la comunidad teatral y al público duranguense a mantenerse atentos a la próxima convocatoria y programación de este importante encuentro escénico.

Los testimonios de los asistentes dieron cuenta del impacto del festival, al destacar la calidad artística de las propuestas, la vigencia de los temas abordados y la oportunidad de conocer el trabajo de compañías provenientes de distintas entidades del país.