Un joven resultó lesionado con arma blanca durante una riña registrada en la calle Revolución Mexicana, en la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la jornada del domingo 22 de noviembre, cuando se registró un enfrentamiento en el que uno de los participantes fue agredido con un objeto punzocortante, sufriendo lesiones que motivaron su ingreso a un centro hospitalario.

El lesionado fue identificado como Brayan Erik Guevara Parra, de 23 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 después de resultar herido durante la confrontación registrada sobre la calle Revolución Mexicana, de la colonia Juan Lira.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando se recibió el reporte sobre el ingreso del joven al nosocomio, donde quedó bajo atención del personal médico debido a las lesiones ocasionadas por el arma blanca.

La información sobre el incidente fue proporcionada por Alma, quien comunicó que Brayan Erik había resultado lesionado durante una riña, situación que motivó su traslado al hospital para recibir la atención correspondiente.

El caso fue reportado a las autoridades para que tomaran conocimiento de la agresión ocurrida en la calle Revolución Mexicana, así como del ingreso hospitalario de Brayan Erik Guevara Parra, quien fue atendido por las heridas sufridas durante el enfrentamiento.