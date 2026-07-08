Liga MX: comienza desmantelamiento del Estadio Ciudad de México para el Apertura 2026

Apenas unos días después de albergar su último encuentro del torneo, el Estadio Ciudad de México inició el proceso para retirar toda la infraestructura temporal instalada por la FIFA, con el objetivo de quedar listo para el regreso del futbol mexicano.

El inmueble, que durante varias semanas fue el centro de atención del futbol internacional y recibió a miles de aficionados de distintos países, ahora cambia nuevamente de rostro para adaptarse a las necesidades de la Liga MX.

Comienza el retiro de la imagen mundialista

Las primeras labores consisten en desmontar la publicidad oficial de la FIFA, señalética, estructuras temporales, áreas de hospitalidad, espacios para medios de comunicación y otros elementos instalados exclusivamente para la Copa del Mundo.

De acuerdo con los reportes, el organismo rector del futbol cuenta con un periodo cercano a una semana para devolver el inmueble a sus propietarios, quienes posteriormente realizarán las adecuaciones finales para que el estadio pueda albergar nuevamente partidos del campeonato mexicano.

Las imágenes que ya circulan en redes sociales muestran cómo poco a poco desaparecen los logotipos mundialistas que durante varias semanas dominaron el inmueble, mientras cuadrillas de trabajadores comienzan el retiro de pantallas, lonas y diversos componentes temporales.

Del escenario mundial al torneo local

Aunque el estadio fue sometido a una profunda remodelación durante más de dos años para cumplir con las exigencias de la FIFA, muchas de las instalaciones utilizadas durante el Mundial fueron provisionales y estaban destinadas únicamente a la operación del evento.

Ahora el inmueble deberá recuperar la imagen que utilizará durante el Apertura 2026, además de adecuar espacios comerciales, zonas para patrocinadores, áreas de prensa y elementos gráficos correspondientes a la Liga MX.

El regreso del futbol local representa también el retorno de miles de aficionados que volverán a ocupar las tribunas para seguir a sus equipos después de una pausa histórica provocada por las remodelaciones y posteriormente por la realización del Mundial.

La cuenta regresiva para el Apertura 2026

Mientras avanzan los trabajos de desmantelamiento, los clubes y la organización del torneo afinan detalles para el inicio del Apertura 2026, por lo que el estadio deberá encontrarse completamente listo antes del arranque del campeonato.