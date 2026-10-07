¿Terminan las lluvias en Durango? Este es el pronóstico de HOY miércoles 7 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este miérocles 7 de octubre se tengan lluvias de intensidad variable en varias regiones de México, así como inestabilidad atmosférica y otros sistemas climáticos que afectarán de manera considerable.

Pronóstico general

Según el informe compartido a temprana hora, la circulación de Isaias favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Yucatán y Campeche, mientras que en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se prevén lluvias puntuales muy fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

En el Pacífico Sur Mexicano, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico o de convertirse en un posible ciclón tropical generará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

A su vez, un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

También se esperan lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Tlaxcala, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua, mientras que en Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur se pronostican intervalos de chubascos.

Además, las condiciones meteorológicas podrían generar tormentas eléctricas, rachas de viento y, en las zonas costeras afectadas, oleaje elevado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos.

En contraste, el noroeste de México mantendrá un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso , por lo que las temperaturas elevadas continuarán siendo un factor importante durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, también se espera que tenga lluvias durante el resto del día, principalmente en la zona serrana y región de Las Quebradas, mientras que la capital y otras áreas se espera un ambiente cálido durante el día.

Durante las primeras horas de la mañana se registraron temperaturas frescas, en donde le termómetro marcaba entre los 12 y 13 grados Celsius. Sin embargo, el clima se volverá más cálido conforme avance el día, previendo que alcace entre los 28 y 29 grados al mediodía.

El viento también estará presente, por lo que se esperan rachas máximas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora.