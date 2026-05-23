The Cranberries celebra 33 años de 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?'

A más de tres décadas de haber cambiado el rumbo del rock alternativo, The Cranberries vuelve a poner en el centro de la conversación a “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” con una ambiciosa edición de aniversario que no solo revive la esencia del álbum debut de la banda, sino que también tiende un puente con la nueva generación de artistas mexicanas.

La “33rd Anniversary Deluxe Edition” celebra el legado de un disco que marcó a toda una generación y que, 33 años después de su lanzamiento original en 1993 , continúa siendo referencia obligada dentro del rock de los noventa.

La reedición llega en siete configuraciones distintas e incluye material inédito, mezclas renovadas y reinterpretaciones especiales que actualizan el universo sonoro de la agrupación liderada por la inolvidable Dolores O’Riordan.

Un homenaje sonoro

La nueva edición deluxe incorpora mezclas estéreo 2026 realizadas por el productor original del disco, Stephen Street, además de notas pista por pista escritas por la banda, comentarios artísticos de la diseñadora original Cally Callomon y del fotógrafo Andy Earl, así como una selección de remixes y bonus tracks que expanden el universo del álbum.

Entre las sorpresas más comentadas destaca el remix de “Linger” realizado por CHVRCHES a través de su integrante Iain Cook, una versión descrita por Pitchfork como “tan hermosa y vulnerable”.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del lanzamiento llega con las nuevas versiones en español de “Linger” y “Dreams”, interpretadas por dos voces emergentes de la escena alternativa mexicana: Bratty y ANASOF.

Bratty y ANASOF le dan una nueva vida

La versión de “Linger” en voz de Bratty aporta una sensibilidad bedroom pop melancólica y nostálgica que conecta de forma natural con el espíritu original de la canción. Billboard incluso destacó que la cantante sinaloense “desafía a los puristas con un audaz remix que rinde homenaje a una de las baladas más bellas de la década de 1990”.

Jennifer Juárez, nombre real de Bratty, confesó que trabajar con las voces originales de Dolores O’Riordan fue una experiencia profundamente conmovedora.

La artista recordó que mientras grababa las armonías llegó a escuchar las pistas vocales aisladas de Dolores, momento que describió como escalofriante y profundamente emotivo. Incluso aseguró haber sentido como si estuviera compartiendo el estudio con la fallecida cantante irlandesa.

Por su parte, ANASOF aporta una reinterpretación luminosa y emocional de “Dreams”, tema que El Heraldo calificó como “profundo y complejo”, además de reconocer que mantiene viva la esencia de la voz icónica de los noventa.

La cantante oaxaqueña aseguró que colaborar con una de sus bandas favoritas parecía algo imposible de imaginar y confesó que traducir la canción representó un proceso íntimo y especial. Para ella, “Dreams” dejó de ser únicamente una canción romántica para convertirse en una especie de manifiesto sobre las cosas hermosas que están llegando a su vida.

ANASOF también reveló que estuvo a punto de perder la voz antes de la grabación, pero que, de alguna manera, logró sacar adelante la sesión al escuchar en sus audífonos las voces originales de Dolores O’Riordan.

El legado de The Cranberries

El impacto cultural de “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” permanece intacto más de tres décadas después de su estreno.

Publicado originalmente el 1 de marzo de 1993, el álbum alcanzó el número uno en Reino Unido e Irlanda, además de vender más de seis millones de copias alrededor del mundo. Los sencillos “Dreams” y “Linger” no solo llevaron a The Cranberries al Top 10, sino que consolidaron a la agrupación como una de las propuestas más originales e influyentes del rock alternativo.

Recientemente, Rolling Stone destacó el legado de “Linger”, resaltando “la voz melancólica de Dolores, la belleza lánguida de la guitarra y la melancolía celta” que convirtió al tema en un clásico atemporal.

Además, Collider incluyó al disco en su lista de los mejores álbumes de rock de los años noventa, colocándolo en el puesto número 11 y describiendo a la banda como “una de las más originales de la década”.

Una edición para coleccionistas

La edición digital deluxe incluye los 12 temas originales remasterizados, nuevas mezclas estéreo de Stephen Street, rarezas como “Reason”, “Them”, “What You Were” y “Liar”, además de versiones especiales como “Pretty (Pret A Porter Movie Mix)”, “How (Radical Mix)” y el esperado “Linger (IAIN COOK Remix)”.

El cierre perfecto llega con “Linger (Spanish Mix)” junto a Bratty y “Dreams (Spanish Mix)” con ANASOF, dos reinterpretaciones que confirman cómo el legado de The Cranberries continúa encontrando nuevas formas de emocionar y conectar con distintas generaciones y culturas.

A 33 años de su lanzamiento, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” no solo resiste el paso del tiempo, sigue reinventándose.