'The Pitt' lidera las nominaciones al Emmy 2026

La academia de televisión de Estados Unidos dio a conocer las nominaciones para la 78 edición de los Premios Emmy, en una lista encabezada por el fenómeno de “The Pitt”, que se convirtió en la producción más nominada del año con 25 candidaturas. Detrás aparecen “Hacks”, con 24 menciones; “Widow's Bay”, con 19; “Pluribus”, con 18, y “Beef”, con 16.

En la categoría de Mejor Serie de Comedia competirán “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “Margo's Got Money Troubles”, “Nobody Wants This”, “Only Murders In The Building”, “Shrinking” y “Widow's Bay”.

Por el Emmy a Mejor Serie de Drama fueron nominadas “The Diplomat”, “The Gilded Age”, “A Knight Of The Seven Kingdoms”, “Paradise”, “The Pitt”, “Pluribus”, “Slow Horses” y “Your Friends & Neighbors”.

Mientras que en Mejor Miniserie aparecen “All Her Fault”, “The Beast In Me”, “Beef”, “DTF St. Louis” y “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”.

LOS PROTAGONISTAS

En Mejor Actor de Comedia fueron nominados Yahya Abdul-Mateen II (“Wonder Man”), Steve Carell (“Rooster”), Matthew Rhys (“Widow's Bay”), Jason Segel (“Shrinking”) y Martin Short (“Only Murders In The Building”).

La categoría de Mejor Actriz de Comedia quedó integrada por Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Ayo Edebiri (“The Bear”), Elle Fanning (“Margo's Got Money Troubles”), Lisa Kudrow (“The Comeback”) y Jean Smart (“Hacks”).

Por el lado del drama competirán Sterling K. Brown (“Paradise”), Gary Oldman (“Slow Horses”), Mark Ruffalo (“Task”), Rufus Sewell (“The Diplomat”) y Noah Wyle (“The Pitt”), mientras que Carrie Coon (“The Gilded Age”), Chase Infiniti (“The Testaments”), Keri Russell (“The Diplomat”), Rhea Seehorn (“Pluribus”) y Zendaya (“Euphoria”) buscarán el premio a Mejor Actriz.

En las miniseries destacan Riz Ahmed (“Bait”), Jason Bateman (“Black Rabbit”), Charlie Hunnam (“Monster: The Ed Gein Story”), Oscar Isaac (“Beef”) y Matthew Rhys (“The Beast In Me”), así como Claire Danes (“The Beast In Me”), Sally Field (“Remarkably Bright Creatures”), Carey Mulligan (“Beef”), Sarah Pidgeon (“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”) y Sarah Snook (“All Her Fault”).

OSCAR ISAAC Y LAS SORPRESAS

Uno de los nombres que llamó la atención fue el del guatemalteco Oscar Isaac, quien obtuvo su segunda nominación al Emmy gracias a su trabajo en “Beef”, producción que además se consolidó entre las favoritas de la edición con 16 candidaturas.

Otra de las sorpresas fue la presencia de Harrison Ford entre los nominados a Mejor Actor Secundario de Comedia por “Shrinking”, categoría en la que también aparecen Paul W. Downs, Michael Urie, Nick Offerman, Colman Domingo, Stephen Root y Tayler James Williams.

LA NOMINACIÓN PÓSTUMA

La lista también incluyó la nominación póstuma del actor y director Rob Reiner como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su participación en “The Bear”, donde interpretó a Albert Schnurr durante tres episodios de la cuarta temporada.

Reiner, dos veces ganador del Emmy, falleció en diciembre pasado junto a su esposa, Michele Singer Reiner. Su candidatura llega en medio del proceso judicial que enfrenta su hijo, Nick Reiner, acusado por la muerte de ambos.

En la categoría competirá con Michael J. Fox y Brett Goldstein, ambos por “Shrinking”, además de Hamish Linklater (“Widow's Bay”), Christopher McDonald (“Hacks”) y Connor Storrie (“Saturday Night Live”).

La ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la gala desde 2011.