The Strokes rompe seis años de silencio con 'Reality Awaits', su nuevo álbum

Después de seis años sin publicar un álbum de estudio, The Strokes volvió con “Reality Awaits”, un trabajo que marca una nueva etapa para la banda neoyorquina y que ya genera debate entre críticos y fanáticos por igual.

El séptimo álbum de estudio del grupo encabezado por Julian Casablancas llegó este mes acompañado de altas expectativas, al ser el sucesor de “The New Abnormal” (2020), el disco que les devolvió el reconocimiento masivo y les valió un premio Grammy.

Producido nuevamente por Rick Rubin, “Reality Awaits” encuentra a The Strokes en un terreno menos cómodo y mucho más experimental.

Lejos de repetir la fórmula que convirtió a la banda en uno de los nombres más influyentes del rock de principios de los años 2000, el grupo apuesta por sonidos que incorporan sintetizadores, tratamientos digitales en la voz y estructuras más cercanas a las exploraciones musicales que Casablancas ha desarrollado en su proyecto alterno, The Voidz.

UN DISCO QUE NO BUSCA COMPLACER

Desde el lanzamiento de los primeros sencillos, una parte de los seguidores expresó sorpresa por el uso intensivo de Auto-Tune y efectos vocales en la voz de Casablancas. Sin embargo, varios críticos coinciden en que ese recurso no es un accidente ni una búsqueda comercial, sino una decisión artística que define la identidad del álbum.

Canciones como “Going Shopping”, “Psycho Shit”, “Dine N’Dash” y “Lonely in the Future” muestran a una banda interesada en explorar nuevas texturas sonoras sin abandonar por completo las guitarras melódicas que la hicieron famosa. El resultado es una colección de temas que conserva la esencia de The Strokes, pero la mezcla con elementos de new wave, electrónica y pop experimental.

Para algunos medios especializados, el álbum representa una evolución natural de la banda. Otros consideran que sus riesgos creativos pueden resultar excesivos para quienes esperan el sonido directo y garage rock de discos como "Is This It" o "Room on Fire".

LA SOMBRA DE “THE NEW ABNORMAL”

Uno de los mayores desafíos para “Reality Awaits” era suceder a “The New Abnormal”, considerado por muchos como el gran regreso creativo del grupo después de años de altibajos. Aquella producción fue recibida con entusiasmo por la crítica y acercó a una nueva generación de oyentes a la banda.

Por ello, el nuevo álbum inevitablemente ha sido comparado con su antecesor. Mientras algunos críticos celebran la audacia de la banda al evitar repetir una fórmula exitosa, otros consideran que la experimentación termina siendo más interesante en teoría que en la práctica.

Aun así, existe consenso en que The Strokes continúa siendo una agrupación dispuesta a desafiar las expectativas incluso después de más de dos décadas de trayectoria.

MIRANDO HACIA ADELANTE

Más allá de las opiniones divididas, “Reality Awaits” confirma que The Strokes sigue negándose a vivir únicamente de la nostalgia. En lugar de intentar recrear el sonido que los convirtió en referentes del rock de inicios de siglo, la agrupación apuesta por una propuesta que mira hacia adelante y que refleja la evolución artística de sus integrantes.

El resultado puede no satisfacer a todos los seguidores, pero sí deja claro que, a 25 años de la publicación de “Is This It”, la banda continúa buscando nuevas formas de reinventarse.