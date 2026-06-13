The Warning abre una nueva era con su próximo álbum 'Everything’s Falling'

The Warning, el poderoso trío regiomontano, acaba de confirmar la llegada de “Everything’s Falling”, su esperado nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 28 de agosto.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para una de las bandas de rock más importantes surgidas de México en la última década. Como adelanto de esta producción, las hermanas Dany, Pau y Ale Villarreal presentan “Ritual”, un tema intenso y emocional que ya está disponible en plataformas digitales.

Nuevas emociones, misma intensidad

Con una combinación de melodías inquietantes, una instrumentación contundente y uno de los coros más memorables de su repertorio reciente , “Ritual” se adentra en territorios profundamente personales. La canción aborda la ansiedad que aparece incluso cuando todo parece marchar bien, ese temor constante a perder aquello que se ama y la tendencia a anticipar el desastre en medio de la felicidad.

La propia banda explicó el trasfondo del sencillo. 'Ritual' trata sobre el miedo a perder algo bueno. Incluso cuando la vida va bien, la ansiedad puede hacerte creer que el desastre está a la vuelta de la esquina. Trata sobre quedar atrapado en esos pensamientos y dejar que te impidan vivir realmente el momento”, dijeron en un comunicado.

El resultado es una composición vulnerable, intensa y cargada de honestidad emocional, consolidando una faceta cada vez más madura dentro de la propuesta artística del grupo.

Un álbum de crecimiento y resiliencia

Más allá de un nuevo lanzamiento, “Everything’s Falling” representa una fotografía del momento que atraviesa la banda tanto en lo personal como en lo creativo. Después de años de crecimiento acelerado, giras internacionales y una consolidación cada vez mayor en la escena global, las integrantes de The Warning plasman en este trabajo las experiencias que han moldeado su identidad .

Sobre el significado del álbum, las músicos compartieron que “Everything’s Falling” es una especie de captura de lo que está sucediendo.

“Es una instantánea de dónde nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Hemos crecido mucho en los últimos años, no solo como músicos, sino como personas. Este álbum refleja todo lo que hemos vivido, las lecciones que hemos aprendido y los retos que hemos superado”.

Añadieron que, en el fondo, se trata de aceptar que la vida puede ser complicada e impredecible. “Las cosas se desmoronan, los planes cambian y, a veces, uno pierde el equilibrio. Pero esos momentos son los que más te enseñan sobre ti mismo y, a menudo, son los que al final te hacen más fuerte”, concluyeron.

Tras los lanzamientos de “Kerosene” y “Ego”, el nuevo sencillo completa una primera muestra de lo que será esta producción, un álbum que promete explorar la incertidumbre, la transformación y la fortaleza personal desde una perspectiva tan íntima como explosiva.

El ascenso global continúa

Mientras se acerca la fecha de lanzamiento del álbum, The Warning sigue fortaleciendo su presencia internacional con una intensa agenda de conciertos que incluye presentaciones en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

La agrupación compartirá escenario con Yungblud durante varias fechas de la gira “IDOLS World Tour” y también formará parte de algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, entre ellos “Mad Cool Festival”, “NOS Alive”, “Summer Sonic” y “Louder Than Life”.

El gran momento de la banda llega después de una trayectoria que ha ido creciendo paso a paso desde Monterrey hasta conquistar escenarios de todo el mundo. Con álbumes como “ERROR” y “Keep Me Fed”, millones de reproducciones acumuladas, nominaciones al Latin Grammy, MTV VMA y MTV EMA.