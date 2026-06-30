Tiembla en Sinaloa; SSN corrige reporte que primero ubicó el sismo en Durango

Un sismo registrado la tarde de este martes 30 de junio generó alerta y confusión en el noroeste del país, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) difundiera primero un reporte preliminar con epicentro en Durango y posteriormente actualizara la información para ubicarlo frente a la costa de Sinaloa.

De acuerdo con el primer reporte del SSN, el movimiento fue informado como un sismo de magnitud 5.3, localizado a 33 kilómetros al este de El Salto, Durango, con hora de ocurrencia a las 13:46:32 horas, latitud 23.71, longitud -105.05 y profundidad de 10 kilómetros.

Sin embargo, minutos después, el organismo actualizó la información y reportó un sismo de magnitud 6.1, localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, ocurrido a las 13:45:36 horas, con latitud 24.712, longitud -109.130 y profundidad de 5 kilómetros.

La actualización provocó que inicialmente se manejara la versión de un epicentro en territorio duranguense, en la zona serrana cercana a El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, aunque el reporte corregido colocó el evento sísmico frente a las costas de Sinaloa. El propio SSN advierte que la información de sus reportes puede ser ajustada conforme recibe nuevos datos de sus estaciones sismológicas.

Sinaloa activa protocolos de revisión

Tras el movimiento, autoridades de Sinaloa informaron que se instruyó a personal de Protección Civil en todo el estado para activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, pidió a la población mantenerse atenta únicamente a la información emitida por canales oficiales y evitar la difusión de rumores. También solicitó a la ciudadanía reportar en qué municipios fue percibido el movimiento.

Medios locales reportaron que el sismo fue sentido en distintos puntos de Sinaloa, incluida Culiacán, mientras que hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre daños materiales o personas lesionadas en Durango o Sinaloa. La información se mantiene en desarrollo.

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¿Tembló en Durango?

El primer reporte sí ubicó el epicentro a 33 kilómetros al este de El Salto, Durango; sin embargo, esa información fue preliminar y posteriormente fue corregida por el SSN, que colocó el movimiento de mayor magnitud al suroeste de Guasave, Sinaloa.

Por ello, la recomendación para la población es seguir únicamente los canales oficiales del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil, ya que los parámetros de un sismo pueden cambiar en los minutos posteriores al primer aviso.

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Recomendaciones tras un sismo

Autoridades de Protección Civil recomiendan revisar viviendas, bardas, techos e instalaciones de gas o electricidad después de un movimiento sísmico; no encender fuego si se percibe olor a gas; utilizar el teléfono solo para emergencias; mantenerse alejado de estructuras dañadas y atender únicamente información oficial.

En caso de emergencia, se debe llamar al 911.