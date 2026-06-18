¿Tiene errores tu acta de nacimiento? Así puedes corregirla en línea | Paso a paso 

Una de las citas más frecuentes dentro del Registro Civil es la corrección de actas de nacimiento, ya sea por un error ortográfico o redacción, sin embargo, para este tipo de trámites suele haber filas interminables y a veces no es posible resolverlo en un solo día.

Los testimonios de los mexicanos aseguran que esto no solo les quita tiempo, sino también la oportunidad de realizar un trámite con facilidad.

Ante esta situación, este jueves 18 de junio se informó en la Mañanera del Pueblo que se ha optado por habilitar la opción de corregirla pero en línea.

El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Tansformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), asegurando que esta estrategia federal simplificará este servicio.

¿Cómo hacerlo, qué puedo corregir y cuáles son los requisitos?

Este trámite estará habilitado a partir del 22 de junio y será a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, por podrás hacer:

Correción de nombres y otros datos de actas de nacimiento

Solicitar captura de actas que aún no se encuentran digitalizadas

Dar seguimiento a la inscripción de sentencias para registrar divorcios

Certificar la CURP vinculada directamente con el acta correspondientes

Expedir actas de nacimiento, matrimonio y defunción

Emitir constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio

Para hacer estos procedimientos, deberás seguir estos pasos:

Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX

Entra al apartado "correción de registro de acta" en la Plataforma Nacional de Registro Civil

Captura los datos del titular del acta

Adjunta la identificación oficial

Adjunta el acta que contiene el error

Envía tu solicitud

Espera la revisión del Registro Civil

Los requisios son sencillos, todos los documentos que te pide adjuntar deberán ser en formato PDF, JPG o PNG.

Sin embargo, si resulta complicado realizar este trámite en línea, puedes acudir a tu Registro Civil más cercano para hacerlo.