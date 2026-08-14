'Tiene un sentido político', asegura Sheinbaum sobre cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

Durante su conferencia de prensa de este viernes 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al retiro de la visa de Andrés "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria federal aseguró que ve "injerencia en la política mexicana" y que la medida "no es parejo a todos los países".