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'Tiene un sentido político', asegura Sheinbaum sobre cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

La presidenta también comentó que ve "injerencia en la política mexicana".

'Tiene un sentido político', asegura Sheinbaum sobre cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

'Tiene un sentido político', asegura Sheinbaum sobre cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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Durante su conferencia de prensa de este viernes 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al retiro de la visa de Andrés "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 La mandataria federal aseguró que ve "injerencia en la política mexicana" y que la medida "no es parejo a todos los países".

"Esta cancelación de visas que han hecho, tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países", señaló desde Palacio Nacional.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MAÑANERA DEL PUEBLO CLAUDIA SHEINBAUM ANDY ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN López, parejo, todos, cancelación

               

                
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