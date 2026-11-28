En Durango, todos los animales sintientes que se tienen como mascotas en el hogar, ya sean perros o gatos, deberán ser registrados por sus propietarios, con el objetivo de que las autoridades cuenten con esta información. Autoridades apuntan a que forma parte de la reciente modificación a la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección Animal.

La ley, aprobada en el Congreso de la Unión el pasado 18 de noviembre, establece las bases mínimas de protección animal en todo el país.

El director de Salud Pública Municipal, Juan Carlos Montoya Garay, explicó que, tomando como antecedente esta ley, a nivel local se realizó una modificación al Reglamento de Protección y Bienestar de los Animales del Municipio de Durango.

“Esta modificación ya está alineada a los lineamientos federales previamente a su publicación. Es decir, que estamos a la vanguardia. Uno de los puntos específicos que propone esta ley es que los municipios cuenten con un hospital de atención veterinaria público, no solamente gubernamental. Otro de los puntos que solicita esta modificación a la ley es que se tenga un registro de todos los animales sintientes que podamos llegar a tener, tanto perros como gatos”, explicó.

La propuesta a nivel local es establecer esta disposición en el reglamento para que se emita una cédula de registro por cada mascota, de manera gratuita.

Además, dentro del programa anual del Hospital Veterinario se pondrá en marcha la aplicación de un chip para fortalecer el registro de las mascotas. Este tendrá un costo aproximado de cinco UMAs, equivalente a 586 pesos.

Otras disposiciones

Entre las acciones que contempla la nueva ley también se encuentra la aplicación de medidas para controlar la proliferación animal mediante estrategias de esterilización.

Al respecto, detalló que, a diferencia del año pasado, cuando se realizaron 2 mil 531 esterilizaciones gratuitas, para este 2026 se proyectan 6 mil procedimientos, para los cuales se cuenta con el presupuesto necesario para garantizar esta atención.

Agregó que tanto en el Hospital Municipal Veterinario como en el Centro de Atención Animal se aplicarán vacunas contra la rabia y se realizarán desparasitaciones de manera gratuita.

En cuanto al tema de las sanciones, el director de Salud Pública comentó que también se realizó una modificación a la Ley de Ingresos, propuesta que ya fue enviada al Congreso del Estado para que se contemple el próximo año. Estas sanciones están consideradas en la modificación de la ley general.