Tiktoker es condenado a 9 años de cárcel por estafa con venta de iPhones; así operaba

Un creador de contenido en TikTok fue sentenciado a más de nueve años de prisión luego de que las autoridades comprobaran que utilizó su popularidad en redes sociales para engañar a compradores interesados en adquirir teléfonos de alta gama.

El caso ha llamado la atención debido a la forma en que el influencer aprovechó la confianza generada entre sus seguidores para concretar las estafas , demostrando que las plataformas digitales también pueden convertirse en herramientas para cometer delitos cuando son utilizadas de manera indebida.

Aprovechaba TikTok para ganarse la confianza de sus víctimas

El responsable fue identificado como Dan Herly Fernández Ramos, conocido en la plataforma como "Fake", quien fue condenado a nueve años y dos meses de prisión efectiva por diversos delitos relacionados con fraude informático y suplantación de identidad.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, el joven publicaba videos y promocionaba supuestas ofertas de iPhones y otros celulares de alta gama a precios considerablemente más bajos que los del mercado, lo que atraía rápidamente a compradores interesados.

Una vez que las personas realizaban el pago correspondiente, el producto jamás era entregado. Sin embargo, la estafa no terminaba ahí.

¿Cómo operaba?

Las autoridades descubrieron que Fernández Ramos obtenía información personal de los compradores durante el proceso de compra. Posteriormente utilizaba esos datos para presentar reportes falsos de robo o pérdida de los dispositivos ante las compañías telefónicas.

Como consecuencia, los teléfonos quedaban bloqueados mediante su número IMEI, impidiendo su funcionamiento en las redes móviles. Esta práctica permitía al responsable seguir utilizando o revendiendo algunos equipos mientras las víctimas perdían tanto el dinero como la posibilidad de utilizar los celulares.

Durante las investigaciones también fueron aseguradas decenas de tarjetas SIM activadas que presuntamente eran utilizadas para mantener activa la operación fraudulenta y dificultar el rastreo de las comunicaciones.

La justicia dictó una condena ejemplar

Ante las pruebas reunidas por la Fiscalía, el creador de contenido aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento de terminación anticipada, evitando que el caso llegara a un juicio oral.

En un contexto donde las estafas digitales continúan aumentando, las autoridades insisten en que la prevención y la verificación de la información siguen siendo las mejores herramientas para evitar convertirse en víctima de este tipo de delitos.