Tips básicos para cuidarse del sol

El cuidado de la piel se transformó en uno de los pilares más importantes del bienestar moderno. Más allá de una cuestión estética, protegerse del sol representa una decisión inteligente para preservar la salud, prevenir el envejecimiento prematuro y mantener la piel en mejores condiciones a largo plazo.

Hoy todo se relaciona con el cuidado de la piel, hacer ejercicio y un estilo de vida saludable, pues se consideran hábitos responsables frente a la exposición solar, especialmente durante temporadas de calor intenso o actividades al aire libre.

Y es que cada vez más personas integran accesorios, prendas y rutinas diseñadas específicamente para reducir el impacto de los rayos UV.

Desde sombreros elegantes hasta mangas solares deportivas, la protección solar dejó de percibirse como una obligación para convertirse en parte del estilo de vida diario.

Estos son cinco hábitos esenciales para disfrutar del sol con equilibrio, comodidad y mucha más conciencia.

1. El bloqueador solar, un básico

El protector solar ya no es exclusivo de los días de playa. Expertos en cuidado de la piel recomiendan incorporarlo diariamente, incluso durante actividades cotidianas o jornadas nubladas, ya que la radiación UV sigue presente.

Elegir fórmulas de amplio espectro y con FPS alto ayuda a proteger la piel frente a manchas, líneas de expresión y otros signos de daño solar acumulativo.

Además de aplicarlo correctamente antes de salir, la reaplicación constante marca una gran diferencia. Después de sudar, nadar o pasar varias horas al exterior, renovar la protección se vuelve indispensable. Actualmente, también existen opciones ligeras, con acabado invisible y textura fresca, que se integran fácilmente a cualquier rutina de skincare o maquillaje.

2. Usar sombrillas y sombreros

Los accesorios de protección solar viven uno de sus momentos más fuertes dentro de la moda wellness y resortwear. Las sombrillas, además de aportar un aire sofisticado y vintage, funcionan como una barrera física inmediata frente al sol directo. Son especialmente útiles durante caminatas largas, eventos al aire libre o días con temperaturas extremas.

Por otro lado, los sombreros de ala amplia ayudan a proteger rostro, cuello y parte de los hombros, zonas particularmente sensibles al daño solar. Materiales ligeros, tonos neutros y diseños minimalistas permiten combinarlos fácilmente con outfits casuales, deportivos o vacacionales sin perder estilo.

3. Las mangas solares, las favoritas

Originalmente populares entre ciclistas y corredores, las mangas solares comenzaron a conquistar también actividades como senderismo, entrenamiento funcional, caminatas urbanas y deportes recreativos. Su principal ventaja es ofrecer protección adicional en brazos y hombros sin necesidad de usar prendas pesadas o incómodas.

Muchas de estas piezas están elaboradas con textiles tecnológicos capaces de bloquear parte de la radiación UV mientras mantienen ventilación y frescura. Algunas incluso incluyen efecto compresivo o secado rápido, convirtiéndolas en un aliado práctico para quienes pasan tiempo prolongado bajo el sol.

4. Evitar exponerse intencionalmente

Durante años, el bronceado intenso fue asociado con estética y vacaciones, pero actualmente existe mucha más conciencia sobre las consecuencias de la exposición prolongada. Permanecer bajo el sol durante largos periodos, especialmente en horarios de alta radiación, incrementa el riesgo de daño celular, manchas y envejecimiento prematuro.

Buscar espacios con sombra, permanecer hidratado y reducir actividades al exterior entre las horas más intensas del día continúa siendo una de las recomendaciones más importantes. Disfrutar del clima cálido no implica necesariamente exponerse directamente durante horas.

5. Llevar ropa adecuada

Las prendas ligeras de manga larga y las telas con protección UV integrada se han convertido en un recurso cada vez más utilizado tanto en moda deportiva como en colecciones casuales de verano. Además de proteger la piel, permiten mantenerse fresco y cómodo incluso en temperaturas elevadas.

Los lentes con filtro UV también forman parte esencial de esta rutina de protección, ya que ayudan a cuidar la vista y la delicada piel alrededor de los ojos.

Actualmente, múltiples marcas combinan diseño, funcionalidad y tecnología textil para crear piezas pensadas específicamente para disfrutar actividades al aire libre de forma mucho más segura.