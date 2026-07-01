Tips contra la resaca en pleno Mundial

El Mundial siempre pone a prueba la resistencia de los aficionados. Entre partidos que comienzan de madrugada, encuentros que se extienden hasta los tiempos extra y la emoción de no querer perderse ni un solo minuto, miles de personas han sacrificado varias horas de sueño con tal de seguir de cerca a su selección favorita.

Este año no ha sido la excepción, pues la pasión futbolera ha convertido las desveladas en parte de la rutina de muchos aficionados, quienes al día siguiente deben cumplir con el trabajo, la escuela o sus actividades habituales. Por fortuna, existen algunos hábitos que pueden ayudar a sobrellevar el cansancio sin que el cuerpo resienta demasiado el cambio de horarios.

DESDE UNA SIESTA HASTA HIDRATACIÓN

Si la jornada lo permite, dormir entre 20 y 30 minutos durante el día puede ayudar a recuperar energía y mejorar la concentración. Una siesta corta suele ser suficiente para combatir el sueño sin afectar el descanso nocturno.

Por otro lado, aunque muchas personas recurren al café para mantenerse despiertas, beber suficiente agua también ayuda a reducir la sensación de fatiga. La deshidratación puede provocar cansancio, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse, por lo que mantenerse hidratado es clave durante las largas jornadas mundialistas.

Las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso momentáneo, pero consumirlas en exceso puede alterar aún más los horarios de sueño y provocar nerviosismo o palpitaciones. Lo recomendable es moderar su consumo y optar por alternativas más saludables.

COMER LIGERO

Después de un partido nocturno es común buscar antojitos o comida rápida, pero una cena demasiado pesada puede dificultar el descanso. Frutas, yogur, frutos secos o un sándwich ligero ayudan a mantener la energía sin sobrecargar el organismo.

Y aunque una sola noche de buen descanso no elimina por completo el cansancio acumulado, intentar dormir más tiempo cuando no hay partidos de madrugada permite que el cuerpo se recupere poco a poco y enfrente mejor los siguientes días del torneo.

Al final, disfrutar del Mundial también implica cuidar la salud, ningún gol, por emocionante que sea, vale una semana completa de agotamiento.

Con algunos ajustes en la rutina, es posible seguir cada encuentro, apoyar al equipo favorito y llegar despierto al siguiente partido.