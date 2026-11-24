Con la llegada de las temperaturas bajas, la piel también necesita ajustar su rutina de cuidados. Durante el otoño y el invierno, el frío, el viento y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la barrera cutánea, favorecer la pérdida de hidratación y provocar sensación de tirantez, descamación, comezón e incluso enrojecimiento.

Aunque suele prestarse mayor atención a la protección solar durante el verano, los meses fríos también requieren cuidados especiales. Mantener una piel luminosa, suave y saludable implica pequeños cambios en los hábitos diarios, desde elegir productos más hidratantes hasta moderar la temperatura del agua durante el baño.

Para atravesar la temporada sin que el clima pase factura al rostro y al cuerpo, existen cinco recomendaciones que pueden convertirse en aliadas de la rutina de belleza y bienestar.

CAMBIAR A UNA HIDRATACIÓN MÁS INTENSA

Durante los meses fríos, las cremas ligeras pueden resultar insuficientes para algunas personas. Por ello, una buena alternativa consiste en incorporar hidratantes de textura más cremosa, que ayuden a conservar el agua en la piel y fortalecer su barrera natural.

Ingredientes como la ceramida, la glicerina, el ácido hialurónico y la manteca de karité pueden ser grandes aliados. La aplicación debe realizarse después del baño o del lavado del rostro, cuando la piel todavía conserva un poco de humedad.

EVITAR LOS BAÑOS CON AGUA DEMASIADO CALIENTE

Aunque una ducha caliente puede parecer uno de los mayores placeres del invierno, las temperaturas elevadas pueden eliminar parte de los aceites naturales que protegen la piel, favoreciendo la resequedad y la irritación.

Lo recomendable es utilizar agua tibia, evitar los baños demasiado prolongados y elegir limpiadores suaves que no dejen una sensación de tirantez. Al terminar, conviene secar la piel con pequeños toques de toalla, sin frotarla, y aplicar crema hidratante.

NO ABANDONAR EL PROTECTOR SOLAR

Uno de los errores más frecuentes durante el otoño y el invierno es pensar que los rayos solares dejan de representar un riesgo cuando baja la temperatura o el cielo permanece nublado.

Sin embargo, la radiación ultravioleta continúa presente durante todo el año. Por ello, el protector solar de amplio espectro, con FPS 30 o superior, debe mantenerse como parte de la rutina matutina, especialmente en las zonas expuestas como rostro, cuello, escote y manos.

CUIDAR LOS LABIOS Y LAS MANOS

Los labios y las manos suelen ser algunas de las zonas que más resienten las bajas temperaturas, pues están constantemente expuestos al frío, al viento y a los cambios ambientales.

Para evitar grietas y descamación, se recomienda utilizar bálsamos labiales con ingredientes emolientes, reaplicándolos durante el día. En las manos, una crema nutritiva después de cada lavado puede ayudar a conservar la hidratación. También resulta útil utilizar guantes al salir cuando las temperaturas son especialmente bajas.

MANTENER LA HIDRATACIÓN DESDE ADENTRO Y EVITAR EXFOLIACIONES AGRESIVAS

El cuidado de la piel también está relacionado con los hábitos cotidianos. Aunque durante el invierno suele disminuir la sensación de sed, mantener un consumo adecuado de agua continúa siendo importante para el bienestar general.

A esto se suma la importancia de llevar una alimentación variada, con frutas, verduras y fuentes de grasas saludables. Por otra parte, conviene moderar las exfoliaciones y evitar productos demasiado agresivos, especialmente cuando la piel presenta sensibilidad, irritación o descamación. Una rutina sencilla y constante puede ser mucho más beneficiosa que utilizar demasiados productos.