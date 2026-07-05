Tips para vencer el insomnio

Dormir bien es una necesidad para el organismo, pero para millones de personas conciliar el sueño o mantenerse dormidas durante toda la noche se convierte en un desafío cotidiano.

El insomnio puede afectar el estado de ánimo, la concentración, el rendimiento laboral o escolar e incluso la salud física cuando se prolonga por semanas o meses, por lo que adoptar hábitos saludables puede marcar una diferencia importante.

Uno de los consejos más recomendados por especialistas es establecer un horario fijo para dormir y despertar, incluso durante los fines de semana. Mantener una rutina ayuda a regular el reloj biológico del cuerpo y facilita que el organismo identifique el momento adecuado para descansar. También es recomendable evitar las siestas prolongadas durante el día, ya que pueden dificultar el sueño por la noche.

MÁS CONSEJOS

Otro aspecto fundamental es reducir el uso de pantallas antes de acostarse. La luz emitida por teléfonos celulares, tabletas y televisores puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que favorece el sueño. En su lugar, resulta más conveniente dedicar los minutos previos al descanso a actividades relajantes, como leer un libro, escuchar música tranquila o practicar ejercicios de respiración.

Además, crear un ambiente adecuado para dormir puede contribuir a mejorar la calidad del descanso. Mantener la habitación en silencio, con una temperatura agradable y poca iluminación, favorece un sueño más profundo. Si el insomnio persiste durante varias semanas o afecta las actividades diarias, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud para identificar la causa y recibir el tratamiento más adecuado.