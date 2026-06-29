Tiroteo en Fan Fest del Mundial 2026 deja un muerto y un herido grave

En medio de la fiesta del futbol que se vive por el Mundial 2026, un tiroteo registrado en una zona destinada para aficionados dejó un saldo de una persona muerta y otra gravemente herida, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y obligó al cierre de varias calles mientras se desarrollan las investigaciones.

El ataque ocurrió la noche del domingo en San Pedro Square, un espacio ubicado en San José, California, que durante la Copa del Mundo ha funcionado como Fan Fest para que miles de seguidores se reúnan a ver los partidos en pantallas gigantes. De acuerdo con las autoridades locales, el caso es investigado como un homicidio.

Víctimas fueron localizadas tras el reporte de disparos

La Policía de San José informó que recibió el reporte de un tiroteo en las inmediaciones de North Market Street y West Santa Clara Street, por lo que elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio.

Al llegar encontraron a dos personas con impactos de arma de fuego. Una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

No había partidos en transmisión cuando ocurrió el ataque

Aunque el incidente ocurrió dentro de una de las principales zonas de reunión para los aficionados del Mundial 2026, las autoridades aclararon que en ese momento no se proyectaba ningún encuentro.

Horas antes había concluido el partido entre Sudáfrica y Canadá, el único programado para esa jornada, por lo que el área ya no concentraba la misma cantidad de asistentes que durante las transmisiones.

Tras el ataque, la policía acordonó la zona y cerró varias vialidades cercanas para facilitar las labores periciales, además de pedir a la población evitar el sector mientras continúan las investigaciones.

San Pedro Square, sitio con miles de aficionados

San Pedro Square forma parte de los puntos habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para que residentes y visitantes sigan los encuentros del Mundial 2026. Durante las últimas semanas, el lugar ha recibido a miles de personas que acuden a disfrutar de los partidos y de las actividades organizadas alrededor del torneo.

Luego del tiroteo, una importante movilización policial se desplegó en el sitio y varios establecimientos de la zona suspendieron sus actividades de manera preventiva mientras los agentes recopilaban evidencias y entrevistaban a posibles testigos.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar al responsable y establecer si el ataque estuvo dirigido contra alguna de las víctimas o si existió algún otro móvil detrás del crimen.