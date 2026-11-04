Titan Desert dejará derrama de 50 mdp en Durango; esperan ocupación hotelera superior al 80%

La competencia internacional de ciclismo de montaña Titan Desert generará una derrama económica estimada en 50 millones de pesos durante los cuatro días de actividades en Durango, mientras que la proyección acumulada para el año, derivada de este evento y del aprovechamiento turístico de sus rutas, alcanza los 300 millones de pesos.

Elisa Haro Ruiz, secretaria de Turismo del estado, informó que se espera una ocupación hotelera superior al 80 por ciento durante los días de la competencia, que reunirá a más de 200 ciclistas procedentes de más de 20 países.

Explicó que la demanda de hospedaje no corresponde únicamente a los competidores, pues estos llegan acompañados de sus equipos y familiares, además de personal de la organización y turistas que visitan Durango por otras razones. Incluso, señaló que ya se encontraban buscando habitaciones en otros hoteles debido a que varios establecimientos reportaban estar llenos.

La funcionaria destacó que el 70 por ciento de los inscritos son turistas internacionales, algunos de los cuales visitarán por primera vez Durango e incluso México, lo que representa una oportunidad para proyectar al estado como destino turístico.

Detalló que la competencia se desarrollará del 13 al 16 de noviembre, con cuatro etapas que recorrerán distintos puntos de la entidad, mientras que el día 12 se realizará un Family Ride gratuito por el Centro Histórico de la ciudad de Durango.

Haro Ruiz explicó que los 300 millones de pesos de derrama económica estimada para el año se relacionan con el aprovechamiento de las rutas que dejará trazadas la competencia.

Indicó que la empresa española RPM continuará midiendo la huella de calor de los recorridos, con la finalidad de que durante el resto del año ciclistas aficionados puedan visitar Durango y recorrer las etapas como parte de una oferta de turismo deportivo, aunque ya sin la señalización propia de la competencia.

Añadió que las rutas atraviesan distintos ejidos y poblados, por lo que también se espera que la actividad turística genere beneficios económicos en esas comunidades.

La secretaria señaló que la Titan Desert llegará a Norteamérica por primera vez y tendrá como sede a Durango durante los próximos tres años, además de que su transmisión podrá seguirse en 135 países, lo que permitirá dar proyección internacional a los atractivos naturales y turísticos de la entidad.