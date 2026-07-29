'Titanik' de Mazatlán termina bajo el agua cerca de la Isla de la Piedra | VIDEO

Una embarcación turística conocida como “Titanik” fue localizada parcialmente hundida durante la mañana de este miércoles 29 de julio en el canal de navegación de Mazatlán, cerca de la Isla de la Piedra.

Las primeras imágenes difundidas desde la zona muestran al catamarán inclinado y con gran parte de su estructura bajo el agua. Solamente permanecían visibles el nivel superior, algunos asientos y otros componentes de la embarcación.

El nombre del catamarán llamó rápidamente la atención de usuarios de redes sociales, quienes relacionaron el incidente con el transatlántico británico Titanic, hundido en 1912. Sin embargo, en este caso no se registraron víctimas ni personas en peligro.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el “Titanik” era utilizado para ofrecer paseos recreativos por la bahía de Mazatlán y recorridos hacia la Isla de la Piedra. Habitantes y trabajadores de la zona habrían detectado su hundimiento durante las primeras horas del día.

Hasta el momento no se ha informado que hubiera pasajeros o tripulantes a bordo cuando ocurrió el incidente. Tampoco se reportaron personas lesionadas, por lo que las afectaciones se limitarían a los daños sufridos por la embarcación.

Las causas todavía no han sido confirmadas

El hallazgo ocurrió después de una madrugada de lluvias torrenciales en Mazatlán. En distintos puntos del municipio se registraron inundaciones, cortes de energía eléctrica, árboles caídos, vehículos varados y acumulaciones importantes de agua.

Reportes locales señalan que la precipitación alcanzó un acumulado de 159.5 milímetros. La corriente también arrastró basura y otros desechos hacia el canal de navegación.

Debido a estas condiciones, algunas versiones relacionaron el hundimiento con la lluvia y las rachas de viento registradas durante la madrugada. No obstante, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado que el fenómeno meteorológico fuera la causa directa.

También está pendiente determinar si el catamarán presentó una filtración, una falla en su estructura o algún problema con el sistema utilizado para mantenerlo a flote.

Mientras se emite información oficial sobre las causas y las maniobras para recuperar la embarcación, las imágenes del “Titanik” parcialmente sumergido ya comenzaron a circular ampliamente en redes sociales por la inevitable coincidencia entre su nombre y el desenlace del incidente.