Titular del IMSS anuncia instalación de mesa de trabajo para mejorar propuesta de salario

El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que desde este jueves 15 de octubre se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en busca de crear una mejor propuesta para, en el marco de lo posible, destinar mejoras en el salario y condiciones laborales para las y los trabajadores.

"A partir de hoy, como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, instalaremos una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", expresó en un videomensaje.

Mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, recordó que el día de ayer en la consulta convocada por el Sindicato de Trabajadores del IMSS se votó por finalmente no aprobar la propuesta del incremento salarial, decisión que aseguró respetar y, por ende, comenzar a perfilar una nueva propuesta para el personal.

"El ejercicio fue libre, se votó de manera directa y secreta, y la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial. En el IMSS respetamos esa decisión, es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019 y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta", enfatizó.

En este sentido, agradeció a las y los trabajadores por manifestar sus demandas y aseguró que mientras ocurre la nueva propuesta, la atención en el Seguro Social continuará con normalidad en todo el país.