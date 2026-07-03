Todo empezó con un gel antibacterial: la historia detrás de lanzar peluches del Dr. Simi en los conciertos

Lo que hoy parece una tradición obligada en los conciertos de México comenzó casi por accidente, con un gel antibacterial, una mochila y una fan que no quería perder a su Dr. Simi.

En los últimos años, ver volar un peluche del Dr. Simi hacia el escenario se volvió parte del ritual en festivales y conciertos. Artistas como Coldplay, Rosalía, Lady Gaga, Adele, The Killers, Kendrick Lamar y Rammstein han recibido al muñeco mexicano, muchas veces personalizado con vestuarios alusivos a cada cantante.

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El origen de la tradición

Pero el origen viral de esta costumbre se remonta al Corona Capital 2021, durante la presentación de la cantante noruega Aurora.

De acuerdo con el relato retomado en torno al libro El CEO detrás del Dr. Simi, de Víctor González Herrera, la historia comenzó con Abril Cristel, una joven de Texcoco, Estado de México, quien había visto el peluche en un video de uno de sus youtubers favoritos.

La joven intentó conseguirlo en varias Farmacias Similares, pero no tuvo suerte. Fue hasta antes de asistir al festival, cuando entró a comprar gel antibacterial, que encontró por casualidad el famoso muñeco.

El problema vino después: en el evento estaba prohibido ingresar peluches. Como no quería perderlo justo después de haberlo buscado tanto, Abril decidió esconderlo al fondo de su mochila. Así, sin saberlo, el Dr. Simi logró colarse al Corona Capital.

Durante la presentación de Aurora, la cantante pidió al público que le hiciera llegar los regalos que le habían llevado. Abril no lo pensó dos veces: una cosa era que le quitaran el peluche en la entrada, y otra muy distinta era entregárselo con cariño a una de sus artistas favoritas.

El muñeco llegó al escenario. Aurora lo tomó, lo abrazó y sonrió conmovida ante el gesto del público mexicano. La escena quedó grabada en videos de asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Y allí nace una tradición... muy mexicana

Ese momento espontáneo terminó por convertirse en una tradición mexicana. Desde entonces, los fans comenzaron a llevar peluches del Dr. Simi a conciertos, muchos de ellos modificados con ropa, peinados, tatuajes o accesorios inspirados en los artistas.

Lo que inició como una ocurrencia de una fan se transformó en un fenómeno cultural: el Dr. Simi dejó de ser solo la imagen de una cadena de farmacias para convertirse en una especie de embajador no oficial del cariño mexicano en los escenarios.

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La práctica creció tanto que incluso abrió debates sobre si era correcto o no lanzar objetos en conciertos. En 2022, el entonces ministro Arturo Zaldívar llegó a explicar en redes sociales que aventar un peluche no era ilegal, aunque recomendó respetar los reglamentos de cada evento y no lanzarlo directamente al rostro de ninguna persona.

Aun con esas advertencias, el gesto se mantiene como una de las formas más curiosas en que el público mexicano demuestra afecto a sus artistas favoritos.

Todo comenzó con un peluche escondido en una mochila. Hoy, cada vez que un Dr. Simi vuela sobre el público, también viaja una pequeña historia de ingenio, fandom y humor muy mexicano.