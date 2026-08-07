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Todos mentimos

Jaque Mate

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SERGIO SARMIENTO
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“Gracias a ti he sabido que la verdad es sólo un cabo suelto de la mentira”. JOAQUÍNSABINA, “EMBUSTERA”.

La primera mentira es siempre negar que se miente: “Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio; la verdad es revolucionaria, es cristiana”, declaró el expresidente López Obrador en 2019. Sin embargo, según la consultora SPIN de Luis Estrada, nada más en sus mañaneras Andrés Manuel pronunció más de 110 mil mentiras y afirmaciones dudosas o no comprobadas. Lo sé bien porque a mí me difamó varias veces; lo mismo hizo con otros políticos y periodistas.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES verdad, mentira, “Gracias, mentiras

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