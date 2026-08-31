Todos merecen ser buscados, no juzgados: Buscando Emilios

No hay distinción en las búsquedas de personas que realizan las familias que integran el Colectivo Buscando Emilios; sin embargo, reconocen que parte de la sociedad y de las propias autoridades juzgan a los desaparecidos.

“Nosotros, como colectivos, no tenemos ninguna diferenciación para buscar. Se busca a unos y buscamos a todos. Desgraciadamente y tristemente, siguen diciendo frases como: ‘Es que yo creo que andaba mal’ o ‘que estaba en el lugar o con las personas equivocadas’”, comentó Laura Bustamante, integrante del Colectivo Buscando Emilios.

Apuntó que parte de la sociedad sigue pensando que los desaparecidos están relacionados con alguna cuestión de malas compañías, pero no es así, pues hay personas de todas las edades, profesionistas y de todos los niveles económicos.

Explicó que nadie debe hablar mal de una persona que no está presente para defenderse , porque además ni las propias familias saben qué fue lo que pasó. Indicó que reciben mensajes a través de la página o redes sociales, algunos muy crueles, con insultos y comentarios de revictimización.

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA

Tanto el Colectivo Buscando Emilios como los demás colectivos que existen en el país se han integrado ante la falta de actuación de las autoridades , por lo que ha sido necesario que las propias familias encabecen las búsquedas.

“En mi caso, yo vi la necesidad de unirme a un colectivo precisamente por eso, por la indiferencia de las autoridades, porque en un colectivo finalmente es acompañamiento, es cobijar a la persona e indicarle el camino y los pasos a seguir”, declaró Laura.

Ahora ella puede orientar a quienes se acercan, incluso para decirles cómo realizar la denuncia correspondiente por desaparición.

“No sabes a quién dirigirte, no sabes lo que te piden porque es una serie de requisitos lo que te piden. No saben porque un familiar desaparecido, no es algo común, no es algo que deba suceder, es antinatural”.

Saben que los primeros días son de los más importantes para realizar una búsqueda, pero lamentablemente las autoridades no actuan como deberían y orillan a los familiares a emplear sus propios métodos de localización.

“Somos los colectivos quienes hacemos las búsquedas” puntualizó.