Toma nota: El Servicio Militar será obligatorio en agosto 2026 para sorteados y remisos

Será a partir del mes de agosto cuando dé inicio el Servicio Militar Nacional; será obligatorio para todos aquellos ciudadanos que serán seleccionados en el sorteo.

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) confirmó que todos los jóvenes de la clase 2008 y los ciudadanos remisos (mayores de 18 años que no cuentan con el trámite de su cartilla del servicio militar) tendrán que obligatoriamente realizar el servicio militar.

También te puede interesar: ¿Te toca hacer el Servicio Militar en 2026? Documentos, horarios y todo lo que debes saber

¿Quiénes realizarán el servicio militar nacional?

A todos los ciudadanos que recibieron una bola blanca o azul durante el sorteo, deberán acudir a la Junta Municipal, Alcaldía de Reclutamiento o la Representación Consular de México más cercana a su domicilio, presentando su documentación completa.

¿Cómo se realizará el entrenamiento?

Desde este 2026, el entrenamiento se realizará los sábados en dos escalones de 13 sesiones sabatinas a través del sistema de encuadramiento en campañas del SMN.

Los cuidados de género masculino que están obligados a cumplir con ese requisito son los que cumplan 18 años de edad y los remisos, mencionando que el límite de regularización es hasta los 39 años de edad.

En cambio, para las mujeres el Servicio Militar no es obligatorio, pero se tiene la opción de participar de manera voluntaria.

Cabe mencionar que, además de los mexicanos por nacimiento, están obligados a realizar el SMN también los mexicanos naturalizados que se encuentran en etapa de cumplir con este deber; deberán hacerlo, así se establece en el Artículo 5.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero en caso de que el ciudadano cuente con una incapacidad física o mental, mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla, mexicanos que adquieran otra nacionalidad, ministros del culto religioso, por impedimento de orden moral, hijos extranjeros o menonitas, podrán tener una excepción en el cumplimiento de este deber.

También te puede interesar: ¿Es obligatorio el Servicio Militar para los nacidos en 2008 y qué pasa si no lo hacen?

Requisitos para realizar el Servicio Militar Nacional