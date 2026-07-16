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Toma nota: El Servicio Militar será obligatorio en agosto 2026 para sorteados y remisos

¡Atención! El Servicio Militar Nacional será para todos aquellos que han sido sorteados o remisados.

Toma nota: El Servicio Militar será obligatorio en agosto 2026 para sorteados y remisos

Toma nota: El Servicio Militar será obligatorio en agosto 2026 para sorteados y remisos

SANDRA VENEGAS
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Será a partir del mes de agosto cuando dé inicio el Servicio Militar Nacional; será obligatorio para todos aquellos ciudadanos que serán seleccionados en el sorteo.

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) confirmó que todos los jóvenes de la clase 2008 y los ciudadanos remisos (mayores de 18 años que no cuentan con el trámite de su cartilla del servicio militar) tendrán que obligatoriamente realizar el servicio militar.

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¿Quiénes realizarán el servicio militar nacional?

A todos los ciudadanos que recibieron una bola blanca o azul durante el sorteo, deberán acudir a la Junta Municipal, Alcaldía de Reclutamiento o la Representación Consular de México más cercana a su domicilio, presentando su documentación completa.

¿Cómo se realizará el entrenamiento?


Desde este 2026, el entrenamiento se realizará los sábados en dos escalones de 13 sesiones sabatinas a través del sistema de encuadramiento en campañas del SMN.


    

  • Los cuidados de género masculino que están obligados a cumplir con ese requisito son los que cumplan 18 años de edad y los remisos, mencionando que el límite de regularización es hasta los 39 años de edad.
    • 

  • En cambio, para las mujeres el Servicio Militar no es obligatorio, pero se tiene la opción de participar de manera voluntaria.
    • 



Cabe mencionar que, además de los mexicanos por nacimiento, están obligados a realizar el SMN también los mexicanos naturalizados que se encuentran en etapa de cumplir con este deber; deberán hacerlo, así se establece en el Artículo 5.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Pero en caso de que el ciudadano cuente con una incapacidad física o mental, mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla, mexicanos que adquieran otra nacionalidad, ministros del culto religioso, por impedimento de orden moral, hijos extranjeros o menonitas, podrán tener una excepción en el cumplimiento de este deber.


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Requisitos para realizar el Servicio Militar Nacional


    

  • Acta de nacimiento.
    • 

  • Copia y original del comprobante de domicilio vigente.
    • 

  • Original y copia del comprobante máximo de estudios.
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  • Original y copia de la Clave Única del Registro de Población.
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  • Cuatro fotografías recientes de 35 x 45.
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