¡Toma precauciones! Así estará el clima durante el México vs Corea del Sur
Este jueves 18 de junio se cumple una semana de que la mayor fiesta del futbol dio inicio, en donde México fue el primero en tener participación y resultó victorioso tras ganarle a Sudáfrica.
Pero también esta semana tendrá una fecha importante al enfrentarse a Corea del Sur, otro de los favoritos en esta justa deportiva, sin embargo, el clima podría ser bastante cambiante.
Ante esta situación, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han extendido su pronóstico para alertar a los que acudirán al partido y aquellos que tengan pensado organizar una reunión en sus casas.
Pronóstico general para México
De acuerdo al informe, se prevén vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, así como una línea seca en el norte del territorio nacional, divergencia de altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la aproximación de un frente frío por la frontera norte de México.
Esto generará un ambiente lluvioso fuerte a muy fuerte y chubascos en diversas regiones del norte, así como en la Mesa Central; estas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Además, el viento también estará presente, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, sobre todo en Chihuahua y Coahuila.
¿Qué espera Guadalajara y otros estados para el partido?
El pronóstico de la Conagua y el SMN prevé que durante el partido en Guadalajara se presenten lluvias y tormentas eléctricas en la zona, por lo que es posible que el encuentro entre México y Corea del Sur se retrase debido a actividad eléctrica.
Las temperturas podrían ir de los 17 a los 19 grados Celsius, esto durante las primeras horas del día; mientras que por la tarde se espera un termómetro de los 27 a los 29 grados.
El día podría verse nublado, pues el porcentaje de caída de lluvias durante la tarde es de 60, hasta el cierre de esta edición.
Además, autoridades mantiene en vigilancia la tormenta tropical "Arthur", la cual se encuentra sobre el noroeste del golfo de México, a 65 kilómetros al este-noroeste de Texas y a 410 kilómetros de Tamaulipas.
Mientras que para los demás estados, donde se esperan reuniones para ver el partido, también se esperan lluvias intensas y chubascos:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Puebla , Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.
¿A qué hora es el partido y dónde verlo?
El encuentro de la Fase de Grupos entre México y Corea del Sur está previsto para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido en:
- Canal 5, Azteca 7 y Canal Nueve (televisión abierta)
- TUDN (televisión de paga)
- Vix Premium Pase Mundial 2026 (streaming)