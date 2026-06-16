Toma protesta nueva presidenta de AMJE en Durango

Yolanda Pacheco Cortéz rindió protesta como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) capítulo Durango, en una ceremonia encabezada por la presidenta nacional del organismo, Perla Lizeth Pacheco Cortéz.

Al asumir la dirigencia estatal de esta Asociación, destacó que las mujeres empresarias se han consolidado como una fuerza económica estratégica para el país, al señalar que en México existen más de 6.8 millones de emprendedoras y empresarias.

No obstante, advirtió que la participación económica femenina alcanza apenas el 46 por ciento , por lo que llamó a seguir impulsando el liderazgo de las mujeres en la actividad productiva y los espacios de toma de decisiones.

“Las mujeres hemos dejado de ser una promesa para convertirnos en una realidad económica”, expresó durante su discurso.

La nueva presidenta de AMMJE capítulo Durango afirmó que su gestión estará enfocada a fortalecer la capacitación empresarial, la vinculación estratégica, la innovación y la generación de oportunidades para las empresarias duranguenses.

Por su parte, Perla Lizeth Pacheco Cortéz destacó que AMMJE es la primera asociación de mujeres empresarias de México y la única en su tipo con más de 60 años de historia, periodo durante el cual ha impulsado la participación económica de las mujeres y la construcción de redes de negocios dentro y fuera del país.

Asimismo, reconoció que en la actualidad se enfrentan retos por el difícil panorama económico global, por lo que se le está apostando a la capacitación de las empresarias.