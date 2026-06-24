Durango

ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO

Toman posesión nuevos párrocos asignados a templos y parroquias de Durango

El arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez llamó a la comunidad parroquial a recibir a su nuevo pastor.

Toman posesión nuevos párrocos asignados a templos y parroquias de Durango

Toman posesión nuevos párrocos asignados a templos y parroquias de Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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Luego de los cambios que se determinó llevar a cabo en la Arquidiócesis de Durango, se han estado realizando las tomas de posesión de los nuevos encargados de distintos templos y parroquias.

En tal sentido, tomó posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la Colonia Hidalgo, el Pbro. Adrián Contreras Jacquez.

Asimismo, con espíritu de comunión y servicio pastoral, se llevó a cabo la toma de posesión del Pbro. Pascual Ramírez Macías como nuevo párroco de San Miguel Arcángel, en Coneto de Comonfort.

Estos actos han sido encabezados por el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez, quien llamó a la comunidad parroquial a recibir a su nuevo pastor.

Se ha exhortado a seguir evangelizando para propiciar abundantes frutos pastorales para la comunidad.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Faustino Armendáriz ARZOBISPO ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO posesión, nuevos, nuevo, Pbro.

               

                
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