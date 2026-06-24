Tomará hasta 7 años erradicar la mosca del gusano barrenador del ganado: SAGDR

En México se requiere producción de mosca estéril para erradicar la presencia de la mosca del gusano barrenador del ganado. Las autoridades estiman que el proceso de erradicación podría tomar hasta siete años si no se cuenta con esta estrategia y alrededor de cuatro años si la producción se realiza en el país.

Para avanzar en la erradicación, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales, comentó que es indispensable incrementar la producción de mosca estéril.

“El cincuenta por ciento de las moscas son hembras y lo que se requiere son machos; por eso no se puede avanzar tan rápido en la erradicación”, explicó.

Señaló que se trata de un problema complejo para la ganadería, por lo que se requiere un esfuerzo importante por parte de los productores.

Asimismo, comentó que en Durango, debido a la amplitud de su territorio, resulta más difícil mantener un control del ganado, a diferencia de entidades como Veracruz, donde las características geográficas permiten una vigilancia más efectiva.

Aunado a esta situación, el funcionario indicó que durante la temporada de lluvias es común que el ganado sea llevado a los agostaderos, generalmente en las zonas más alejadas de los terrenos, donde permanece por más de un mes.

Ante la presencia de la mosca del gusano barrenador, advirtió que existe un riesgo adicional, ya que cuando los productores regresen por el ganado podrían encontrar algunos animales en malas condiciones.

A nivel nacional el Gobierno Federal anunció que el próximo viernes 26 de junio se hará el arranque de la primera planta de producción de mosca estéril en Chiapas.

Se trata de una primera fase para ir incrementado poco a poco la producción, aunque no se dieron más detalles de cuando podría arrancar el funcionamiento ya que eso depende de las autoridades de Estados Unidos.