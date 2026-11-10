Tomografía de la derrota trumpista

La tomografía de una derrota son partes, cortes y detalles de lo que fue la histórica elección del 3 de noviembre en Estados Unidos. Después de los votos llegan las interpretaciones y, sobre todo, las consecuencias de lo que fue la voluntad popular que se expresó en las urnas. Hay certezas visibles sobre lo que puede hacer una democracia. Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre lo que pasó y lo que viene en los siguientes dos años.

1.- ¿Quién estaba en las boletas? El narcisismo extremo de Trump ha generado un debate sobre cómo se orientó el voto. Para ese presidente nada pasa sin que él sea el centro de atención en el planeta y en su país, así que el resultado del tsunami azul (demócrata) lo llevó a desconocer lo que repitió al menos 47 veces durante la campaña: “Imaginen que estoy en la boleta” (The New York Times, 4/11/2026). Su primera reacción frente a la derrota fue decir que él no estaba en las boletas. Esta ridícula declaración apunta a un tema de fondo: estas elecciones intermedias fueron un referéndum sobre el gobierno trumpista, uno de los más impopulares de las últimas décadas.

2.- ¿Por qué los estadounidenses votaron en contra del trumpismo? Diversos estudios muestran que los electores apoyan a políticos que mantienen fidelidad al contrato social con el que ganaron, a pesar de que sean personajes impresentables. Hoy se ve de forma nítida que los electores repudiaron al trumpismo. Prometió combatir la corrupción y ha resultado una de las administraciones más corruptas que ha habido en la Casa Blanca. Su familia se ha enriquecido a niveles estratosféricos; se calcula -en diversos medios- que hay ganancias de más 3 mil millones de dólares (en criptomonedas, clubes, acuerdos mediáticos, etc.). Trump llegó con el ofrecimiento de mejorar el nivel de vida y ha resultado todo lo contrario; dijo que no haría guerras y también mintió. Hubo mucho enojo en las urnas por los “engaños” de este presidente.

3.- ¿Fracasó la hiperconcentración de poder? Trump abusó de sus facultades, rebasó límites y cruzó líneas rojas para hacer trampa en las elecciones. Decidió candidaturas que fueron ampliamente derrotadas, estableció estrategias e impuso mensajes. También cambió distritos para favorecer a los republicanos. Corrió el dinero de la oligarquía tecnológica, como las inversiones multimillonarias de Musk y otros. Nada funcionó, perdieron y el tsunami azul se impuso en los bastiones más republicanos. El Partido Demócrata tiene mayoría en las dos cámaras (237 en la Cámara de Representantes y 54 senadores) y ganó varias gubernaturas que históricamente estaban en manos del Partido Republicano, como Texas y Kansas.

4.- ¿Quiénes fueron los votantes? En un estudio el diario The New York Times, Times Voter Trends se explica que: la ventaja general de los demócratas fue de 13% (56% contra 43%). Los grupos que marcaron las grandes diferencias fueron los jóvenes de 18 a 29 años votaron 70% azul, con un incremento de 32 puntos respecto a las elecciones de 2024; en el género, las mujeres votaron 61% por los demócratas; la ciudadanía negra apoyó 91%; los más educados un 60%. Salvo los blancos de mayor edad, todos los otros sectores fueron ganados por los demócratas. Fue clave el voto joven y el voto latino. Hubo una migración muy importante de grupos y territorios que hicieron ganar a Trump en 2024, hacia un gran tsunami azul.

5.- ¿Cuáles fueron las preocupaciones de los votantes? Del tamaño del tsunami fue el enojo por el engaño. Las preocupaciones más importantes según DW y AP fueron: para el voto demócrata la situación de la democracia, la atención sanitaria, la economía y la política exterior, y para el voto republicano hubo dos, la criminalidad y la inmigración. En la parte de política exterior se critica la guerra en contra de Irán y el apoyo excesivo a Israel. Se desaprobó el trabajo del Congreso; las acciones represivas de ICE y la política de aranceles.

Empiezan dos años muy complicados, con alta tensión entre el congreso y la presidencia, que ha gobernado mediante órdenes ejecutivas. El “pato cojo” inició con el nombramiento del ideólogo radical Stephen Miller, como jefe de gabinete…

@AzizNassif