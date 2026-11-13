'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', pasará 22 años y medio en una prisión de Estados Unidos

La mañana de este viernes 13 de noviembre trascendió que Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "Tony Montana" y hermano de "El Mencho", ya fue sentenciado en Estados Unidos.

Dicha sentencia se dio luego de que el narcotraficante se declarara culpable y solicitara "clemencia" por su estado de salud .

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"Tony Montana" pasará 22 años y medio en una prisión de Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", fue sentenciado a 17 años y medio por cospiración para distribuir narcóticos .

De igual forma, la jueza de distrito en Washington DC le impuso cinco años más por posesión de armas , por lo cual serán 22 años y medio los que estrará en la cárcel.

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Oseguera Cervantes pidió clemencia

Luego de que Antonio Oseguera Cervantes fuera detenido en diciembre del año 2022 en el estado de Jalisco y extraditado a Estados Unidos en 2025, en julio pasado se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego .

Al conocer que enfrentaba una pena mínima de 15 años y una máxima de dos cadenas perpetuas, "Tony Montana" pidió "clemencia" mediante una carta, en la cual señaló que padecía enfermedades crónicas por las cuales temía morir lejos de su familia .

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