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TONY MONTANA

'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', pasará 22 años y medio en una prisión de Estados Unidos

El narcotraficante se declaró culpable y solicitó "clemencia" por su estado de salud.

Fotos: Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB
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La mañana de este viernes 13 de noviembre trascendió que Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "Tony Montana" y hermano de "El Mencho", ya fue sentenciado en Estados Unidos.

Dicha sentencia se dio luego de que el narcotraficante se declarara culpable y solicitara "clemencia" por su estado de salud

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"Tony Montana" pasará 22 años y medio en una prisión de Estados Unidos 

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", fue sentenciado a 17 años y medio por cospiración para distribuir narcóticos


De igual forma, la jueza de distrito en Washington DC le impuso cinco años más por posesión de armas, por lo cual serán 22 años y medio los que estrará en la cárcel.


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Oseguera Cervantes pidió clemencia


Luego de que Antonio Oseguera Cervantes fuera detenido en diciembre del año 2022 en el estado de Jalisco y extraditado a Estados Unidos en 2025, en julio pasado se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego.


Al conocer que enfrentaba una pena mínima de 15 años y una máxima de dos cadenas perpetuas, "Tony Montana" pidió "clemencia" mediante una carta, en la cual señaló que padecía enfermedades crónicas por las cuales temía morir lejos de su familia.


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Escrito en: TONY MONTANA EL MENCHO Antonio Oseguera Cervantes Estados, medio, culpable, Montana"

               

                
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