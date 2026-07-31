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NARCOS MEXICANOS

'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', se declara culpable de narcotráfico en EU

Él, junto con otros 28 narcos mexicanos, fue extraditado a aquel país en febrero de 2025.

'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', se declara culpable de narcotráfico en EU

'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', se declara culpable de narcotráfico en EU

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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Tras un año de que fue extraditado a Estados Unidos, Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" y hermano de "El Mencho" -líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, se declaró culpable este viernes por varios delitos. 

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oseguera, de 67 años y originario de Michoacán, conocerá su sentencia el próximo 13 de noviembre. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Las autoridades estadounidenses lo responsabilizan de haber participado durante cerca de dos décadas en el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Según la investigación, primero operó para el Cártel Milenio y posteriormente para el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización encabezada por su hermano.

El Departamento de Justicia detalló que entre 2002 y 2010 supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales y mantuvo operaciones en laboratorios clandestinos, además de abastecerlos con precursores químicos.

A partir de 2010, Oseguera trabajó directamente para el CJNG, desempeñándose como proveedor de precursores químicos, distribuidor de droga, encargado de recolectar ganancias y administrar el lavado de dinero entre México y Estados Unidos. Las autoridades señalaron que habitualmente portaba una pistola durante estas actividades.


Los cargos por los que se declaró culpable corresponden a conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además del uso, porte y posesión de un arma de fuego para facilitar esos delitos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Tony Montana narcotráfico EU El Mencho culpabilidad Estados, Cártel, Unidos,, culpable

               

                
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