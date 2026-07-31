'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', se declara culpable de narcotráfico en EU
Tras un año de que fue extraditado a Estados Unidos, Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" y hermano de "El Mencho" -líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, se declaró culpable este viernes por varios delitos.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oseguera, de 67 años y originario de Michoacán, conocerá su sentencia el próximo 13 de noviembre. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.
Las autoridades estadounidenses lo responsabilizan de haber participado durante cerca de dos décadas en el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Según la investigación, primero operó para el Cártel Milenio y posteriormente para el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización encabezada por su hermano.
El Departamento de Justicia detalló que entre 2002 y 2010 supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales y mantuvo operaciones en laboratorios clandestinos, además de abastecerlos con precursores químicos.
A partir de 2010, Oseguera trabajó directamente para el CJNG, desempeñándose como proveedor de precursores químicos, distribuidor de droga, encargado de recolectar ganancias y administrar el lavado de dinero entre México y Estados Unidos. Las autoridades señalaron que habitualmente portaba una pistola durante estas actividades.
Los cargos por los que se declaró culpable corresponden a conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además del uso, porte y posesión de un arma de fuego para facilitar esos delitos.